ترامپ: فکر می‌کنم به‌زودی در مورد غزه به توافق برسیم
رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد که احتمالاً به‌زودی توافقی برای غزه حاصل خواهد شد که طی آن همه زندانیان اسرائیلی آزاد می‌شوند.
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا / عکس: AP
8 سپتامبر 2025

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه هفتم سپتامبر پس از یک سفر کوتاه به نیویورک به منطقه واشنگتن بازگشته بود، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که در جریان پرواز درباره توافق آتش‌بس و آزادی زندانیان بحث کرده است.

ترامپ اعلام کرد که انتظار دارد به‌زودی در مورد غزه به توافق برسند و گفت که روی راه‌حلی کار می‌کنند که می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین افزود که جزئیات بیشتری به زودی منتشر خواهد شد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این مسئله و بازگرداندن زندانیان ادامه دارد.

این درحالی است که پیش‌تر، ترامپ حماس را به پذیرش شروط خود برای توافق وادار کرده بود، بدون آنکه جزئیات خاصی ارائه دهد.

وی در پلتفرم تروث سوسیال نوشت: اسرائیلی‌ها شروط من را پذیرفته‌اند. اکنون نوبت حماس است که نیز بپذیرد. من به حماس درباره پیامدهای عدم پذیرش هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است و هشدار دیگری نخواهد بود.

ترامپ همچنین به خبرنگاران گفت که انتظار دارد تمامی زندانیان آزاد شوند و افزود که ممکن است برخی پیش‌تر جان خود را از دست داده باشند، اما هدف اصلی بازگرداندن اجساد آن‌ها است.

از سوی دیگر روز شنبه، شبکه خبری اسرائیلی گزارش داد که ترامپ پیشنهاد جدیدی برای آتش‌بس به حماس ارائه کرده است و بر اساس این توافق، حماس در نخستین روز آتش‌بس تمامی ۴۸ زندانی باقی‌مانده را آزاد می‌کند و در ازای آن، هزاران اسیر  فلسطینی در اسرائیل نیز آزاد می‌شوند. همچنین طی آتش‌بس نیز مذاکراتی برای پایان حملات در غزه انجام خواهد شد.

همچنین یک مقام اسرائیلی اعلام کرد که اسرائیل «با جدیت در حال بررسی» پیشنهاد ترامپ است، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

حماس آمادگی خود را برای گفت‌وگو درباره طرح جدید آتش‌بس آمریکا در غزه اعلام کرد

 

