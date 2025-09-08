دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، روز یکشنبه هفتم سپتامبر پس از یک سفر کوتاه به نیویورک به منطقه واشنگتن بازگشته بود، در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که در جریان پرواز درباره توافق آتش‌بس و آزادی زندانیان بحث کرده است.

ترامپ اعلام کرد که انتظار دارد به‌زودی در مورد غزه به توافق برسند و گفت که روی راه‌حلی کار می‌کنند که می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

وی همچنین افزود که جزئیات بیشتری به زودی منتشر خواهد شد و تلاش‌ها برای پایان دادن به این مسئله و بازگرداندن زندانیان ادامه دارد.

این درحالی است که پیش‌تر، ترامپ حماس را به پذیرش شروط خود برای توافق وادار کرده بود، بدون آنکه جزئیات خاصی ارائه دهد.

وی در پلتفرم تروث سوسیال نوشت: اسرائیلی‌ها شروط من را پذیرفته‌اند. اکنون نوبت حماس است که نیز بپذیرد. من به حماس درباره پیامدهای عدم پذیرش هشدار داده‌ام. این آخرین هشدار من است و هشدار دیگری نخواهد بود.