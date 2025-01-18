عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، روز جمعه، هفدهم ژانویه، در مراسم افتتاح بخش دوم جاده کمربندی قونیه، از آمادگی شرکت‌های دولتی و خصوصی ترکیه برای مشارکت در بازسازی زیرساخت‌های حیاتی سوریه خبر داد و گفت: ما برای احیای شبکه بزرگراه‌ها و شبکه‌های تلفن همراه تلاش خواهیم کرد.

اورال‌اوغلو ضمن اشاره به فعالیت دو شرکت ترکیه‌ای در زمینه ارتباطات GSM یا سیستم جهانی ارتباطات سیار در سوریه، افزود: ما برای هماهنگی فعالیت‌های آن‌ها و کمک به بازگشتشان به وضعیت عادی تلاش خواهیم کرد.

وی با تأکید بر لزوم تجهیز فرودگاه‌های سوریه به امکانات ماهواره‌ای و ارتباطی، ادامه داد: در سوریه پنج فرودگاه وجود دارد؛ اما فرودگاه‌های دمشق و حلب فاقد سیستم‌های راداری هستند و باید به‌سرعت به وضعیت عادی بازگردانده شوند.