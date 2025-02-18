روزنامۀ نیوز اینترنشنال پاکستان گزارش داد شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، در سفری سه روزه از ٢۴ فوریه به آذربایجان سفر می‌کند. شریف در این سفر با مقامات سیاسی و تجاری آذربایجان دیدار خواهد کرد و در این دیدارها، بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی تاکید خواهد شد.

در این راستا، پیش‌بینی شده است چندین توافقنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۲ میلیارد دلار در باکو امضا شود.

این توافق‌ها بیشتر در زمینه‌های اکتشاف نفت و گاز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و ارتقاء بهره‌وری انرژی خواهد بود. این گام‌ها به‌طور بارزی بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در این حوزه‌ها تاثیرگذار خواهد بود.