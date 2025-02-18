سیاست
نخست‌وزیر پاکستان ۲۴ فوریه به آذربایجان سفر خواهد کرد
نخست‌وزیر پاکستان، در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۵ در سفری سه روزه به آذربایجان سفر خواهد کرد. انتظار می‌رود توافق‌های مهمی در زمینه‌های اقتصادی و انرژی میان دو کشور به امضاء برسد.
شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان / عکس: AA
18 فوریه 2025

روزنامۀ نیوز اینترنشنال پاکستان گزارش داد شهباز شریف، نخست‌وزیر این کشور، در سفری سه روزه از ٢۴ فوریه به آذربایجان سفر می‌کند. شریف در این سفر با مقامات سیاسی و تجاری آذربایجان دیدار خواهد کرد و در این دیدارها، بر گسترش روابط تجاری و اقتصادی تاکید خواهد شد.

در این راستا، پیش‌بینی شده است چندین توافقنامه سرمایه‌گذاری به ارزش ۲ میلیارد دلار در باکو امضا شود.

این توافق‌ها بیشتر در زمینه‌های اکتشاف نفت و گاز، استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر و ارتقاء بهره‌وری انرژی خواهد بود. این گام‌ها به‌طور بارزی بر تقویت همکاری‌های دوجانبه در این حوزه‌ها تاثیرگذار خواهد بود.

نیوز اینترنشنال گزارش داده است که علاوه بر این، نخست‌وزیر پاکستان از شرکت‌های آذربایجانی دعوت خواهد کرد تا در پاکستان سرمایه‌گذاری کنند و فعالیت‌های تجاری خود را در این کشور گسترش دهند.

این دعوت‌ها به‌ویژه در بخش‌های صنعت، انرژی و زیرساخت‌ها خواهد بود که زمینه‌ساز فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری مشترک خواهد شد.

پس از پایان سفر به آذربایجان، نخست‌وزیر پاکستان در سفری دو روزه به ازبکستان خواهد رفت و در این سفر نیز بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری با این کشور تاکید خواهد شد.

