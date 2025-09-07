سیاست
ترکیه سالگرد به شهادت رسیدن عایشه‌نور ازگی ایگی به دست اسرائیل در کرانه باختری را گرامی داشت
ترکیه سالگرد به شهادت رسیدن عایشه‌نور ازگی ایگی، شهروند ترک، توسط نیروهای اسرائیل در کرانه باختری را گرامی داشته و بر پیگیری عدالت تأکید کرد.
عایشه‌نور ازگی ایگی، شهروند ترکیه که سال گذشته در کرانه باختری توسط نیروهای اسرائیل به شهادت رسید / عکس: AA
7 سپتامبر 2025

عایشه‌نور ازگی ایگی، ۲۶ ساله، شهروند ترک - آمریکایی، در جریان اعتراض به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در شهر بیتا نزدیک نابلس در ششم سپتامبر ۲۰۲۴ به شهادت رسید. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای یاد او را با «رحمت و احترام» گرامی داشت و شهادت او را نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر توصیف کرد. تحقیقات ترکیه درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و خانواده و شاهدان عینی روایت اسرائیل درباره نحوه شهادت ایگی را رد کرده‌اند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: کشتار غیرنظامیان بی‌گناه نشانه‌ای روشن از بی‌احترامی به جان انسان‌ها و هنجارهای بین‌المللی است. ترکیه با قاطعیت تلاش‌های خود را برای اطمینان از اینکه این جنایت سنگین علیه عایشه‌نور بدون مجازات نماند، ادامه خواهد داد.

مستندهای ویدیویی و شهادت شاهدان عینی نشان می‌دهد او توسط یک تک‌تیرانداز هدف قرار گرفته بود، اما ارتش اسرائیل مدعی شد که او «به‌طور غیرمستقیم و غیرعمد» در حین شلیک نیروهای اسرائیلی به معترضانی که ادعا می‌شود سنگ پرتاب می‌کردند، جان باخته است.

خانواده، دوستان و شاهدان عینی روایت اسرائیل را رد کرده و شهادت او را حمله‌ای عمدی به یک معترض مسالمت‌آمیز توصیف کرده‌اند. آنها همچنین از دولت آمریکا خواسته‌اند تحقیق مستقلی انجام دهد.

دادستان‌های ترکیه تحقیقات خود درباره شهادت ایگی را آغاز کرده‌اند، اما تا تاریخ ۴ سپتامبر ۲۰۲۵، این تحقیقات همچنان ادامه دارد.

