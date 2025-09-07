عایشه‌نور ازگی ایگی، ۲۶ ساله، شهروند ترک - آمریکایی، در جریان اعتراض به شهرک‌سازی‌های غیرقانونی اسرائیل در شهر بیتا نزدیک نابلس در ششم سپتامبر ۲۰۲۴ به شهادت رسید. وزارت امور خارجه ترکیه در بیانیه‌ای یاد او را با «رحمت و احترام» گرامی داشت و شهادت او را نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر توصیف کرد. تحقیقات ترکیه درباره این حادثه همچنان ادامه دارد و خانواده و شاهدان عینی روایت اسرائیل درباره نحوه شهادت ایگی را رد کرده‌اند.

در بیانیه وزارت امور خارجه آمده است: کشتار غیرنظامیان بی‌گناه نشانه‌ای روشن از بی‌احترامی به جان انسان‌ها و هنجارهای بین‌المللی است. ترکیه با قاطعیت تلاش‌های خود را برای اطمینان از اینکه این جنایت سنگین علیه عایشه‌نور بدون مجازات نماند، ادامه خواهد داد.

مستندهای ویدیویی و شهادت شاهدان عینی نشان می‌دهد او توسط یک تک‌تیرانداز هدف قرار گرفته بود، اما ارتش اسرائیل مدعی شد که او «به‌طور غیرمستقیم و غیرعمد» در حین شلیک نیروهای اسرائیلی به معترضانی که ادعا می‌شود سنگ پرتاب می‌کردند، جان باخته است.