آلمان روز سه‌شنبه خواستار پایان فعالیت‌های گروه تروریستی پ‌.ک.‌ک در سوریه شد و تأکید کرد که اراضی سوریه نباید تهدیدی برای امنیت ترکیه به شمار آید. توبیاس لیندنر، هماهنگ‌کننده امور سوریه در آلمان، در گفت‌وگویی با رسانه‌های محلی تصریح کرد که برلین به منافع امنیتی مشروع ترکیه احترام می‌گذارد و ابراز امیدواری کرد که نگرانی‌های آنکارا از طریق گفت‌وگوهای سیاسی و دیپلماتیک برطرف شود.

لیندنر در ادامه تأکید کرد: می‌خواهم این موضوع را بسیار واضح بیان کنم. پ‌.ک.‌ک یک گروه تروریستی است، از نظر آلمان هم همینطور، و شورشیان گروه تروریستی پ.‌ک‌.ک در شمال سوریه باید درک کنند که اکنون وضعیت متفاوت از قبل از سقوط بشار اسد است.

او با اشاره به وضعیت کنونی در سوریه گفت: سوریه نباید به عنوان یک منطقه فعالیت برای پ‌.ک‌.ک برای انجام حملات علیه ترکیه استفاده شود. باید تمایز روشنی بین پ.‌ک.‌ک و کردهای سوریه در شمال قائل شد.

لیندنر در ادامه اظهار داشت که کشورهای غربی به‌طور مستمر با آنکارا در خصوص تحولات سوریه گفت‌وگو دارند. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال عملیات نظامی ترکیه علیه گروه تروریستی پ‌.ک‌.ک در شمال سوریه گفت: ما تمام تلاش خود را می‌کنیم تا ترکیه در هماهنگی با ما عمل کند، اما هیچ تضمینی برای این امر وجود ندارد.