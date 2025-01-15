آلمان روز سهشنبه خواستار پایان فعالیتهای گروه تروریستی پ.ک.ک در سوریه شد و تأکید کرد که اراضی سوریه نباید تهدیدی برای امنیت ترکیه به شمار آید. توبیاس لیندنر، هماهنگکننده امور سوریه در آلمان، در گفتوگویی با رسانههای محلی تصریح کرد که برلین به منافع امنیتی مشروع ترکیه احترام میگذارد و ابراز امیدواری کرد که نگرانیهای آنکارا از طریق گفتوگوهای سیاسی و دیپلماتیک برطرف شود.
لیندنر در ادامه تأکید کرد: میخواهم این موضوع را بسیار واضح بیان کنم. پ.ک.ک یک گروه تروریستی است، از نظر آلمان هم همینطور، و شورشیان گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال سوریه باید درک کنند که اکنون وضعیت متفاوت از قبل از سقوط بشار اسد است.
او با اشاره به وضعیت کنونی در سوریه گفت: سوریه نباید به عنوان یک منطقه فعالیت برای پ.ک.ک برای انجام حملات علیه ترکیه استفاده شود. باید تمایز روشنی بین پ.ک.ک و کردهای سوریه در شمال قائل شد.
لیندنر در ادامه اظهار داشت که کشورهای غربی بهطور مستمر با آنکارا در خصوص تحولات سوریه گفتوگو دارند. وی همچنین در پاسخ به پرسشی در خصوص احتمال عملیات نظامی ترکیه علیه گروه تروریستی پ.ک.ک در شمال سوریه گفت: ما تمام تلاش خود را میکنیم تا ترکیه در هماهنگی با ما عمل کند، اما هیچ تضمینی برای این امر وجود ندارد.
دیپلمات آلمانی تأکید کرد که آلمان و آنکارا در خصوص ادغام تمامی گروههای مسلح سوریه در نیروهای امنیتی اداره جدید سوریه همنظر هستند. او افزود: هدف این است که همه شبهنظامیان، نه فقط کردها به اداره سوریه بپیوندند و در آن ادغام شوند. ما بر روی این موضوع کار میکنیم.
لیندنر در پایان تأکید کرد که برای رسیدن به این هدف، لازم است روندی منظم و جامع ایجاد شود. وی افزود: در حال حاضر، آنچه برای ما اهمیت دارد، این است که این روند به صورت منظم و فراگیر پیش برود. باید گامهای مشخص و قابلتأملی وجود داشته باشد. یکی از نکات مهم، مشارکت زنان است. همچنین، کردها، دروزها، علویها و مسیحیان، همانند دیگر سوریها، باید خود را در این فرایند مشاهده کنند.
وی بر تمامیت ارضی سوریه تأکید کرد و گفت که تمامی بازیگران منطقهای، از جمله اسرائیل، باید به مرزهای این کشور احترام بگذارند.