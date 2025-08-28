منطقه‌
اداره طالبان از تشکیل گروه تماس آسیای مرکزی برای افغانستان استقبال کرد
اداره طالبان تشکیل گروه تماس آسیای مرکزی برای افغانستان را گامی مؤثر دانسته و بر نقش کابل در همکاری‌های منطقه‌ای تأکید کرد.
نشست گروه تماس آسیای مرکزی برای افغانستان/ عکس : سایت وزارت خارجه ازبکستان
28 اوت 2025

اداره طالبان تشکیل گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان را گامی مؤثر دانست.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در این خصوص اظهار داشت: افغانستان به‌عنوان کشوری مهم در اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک جایگاه ویژه‌ای دارد و کابل خواستار گسترش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای منطقه است.

نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان روز گذشته اولین نشست گروه تماس آسیای مرکزی درباره افغانستان را در تاشکند برگزار کردند.

وزارت امور خارجه ازبکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این نشست بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای ثبات، امنیت و توسعه پایدار افغانستان و همچنین تدوین راهبردهای مشترک و مستقل درباره این کشور تأکید داشت.

 در این نشست، نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی درباره تعامل با اداره طالبان تبادل نظر داشته و بر گسترش هماهنگی در حوزه امنیت منطقه‌ای، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، افراط‌گرایی، تروریسم و قاچاق مواد مخدر تأکید کردند. همچنین نقش افغانستان در تلاش‌های منطقه‌ای برای تحقق اهداف توسعه پایدار برجسته خوانده شد.

 گروه تماس آسیای مرکزی که متشکل از نمایندگان ویژه ازبکستان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان است.

