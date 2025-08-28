اداره طالبان تشکیل گروه تماس در سطح نمایندگان ویژه کشورهای آسیای مرکزی برای افغانستان را گامی مؤثر دانست.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی اداره طالبان، در این خصوص اظهار داشت: افغانستان به‌عنوان کشوری مهم در اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های مشترک جایگاه ویژه‌ای دارد و کابل خواستار گسترش روابط اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای منطقه است.

نمایندگان ویژه قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان روز گذشته اولین نشست گروه تماس آسیای مرکزی درباره افغانستان را در تاشکند برگزار کردند.

وزارت امور خارجه ازبکستان در بیانیه‌ای اعلام کرد: این نشست بر اهمیت همکاری‌های منطقه‌ای برای ثبات، امنیت و توسعه پایدار افغانستان و همچنین تدوین راهبردهای مشترک و مستقل درباره این کشور تأکید داشت.