بازداشت صدها نفر در لندن به دلیل اعتراض به ممنوعیت گروه «فلسطین اکشن»
پلیس بریتانیا نزدیک به ۹۰۰ نفر را در جریان تجمع اعتراضی اخیر لندن علیه ممنوعیت گروه «فلسطین اکشن» بازداشت کرد.
اعتراضات لندن علیه ممنوعیت گروه فلسطین اکشن / عکس: AP
8 سپتامبر 2025

پلیس بریتانیا اعلام کرد که نزدیک به ۹۰۰ نفر را در جریان تجمع اعتراضی اخیر حامیان فلسطین در لندن علیه ممنوعیت گروه «فلسطین اکشن» بازداشت کرده است. این گروه از سوی دولت بریتانیا به‌عنوان گروه تروریستی معرفی شده و ممنوعیت آن با واکنش گسترده معترضان و نهادهای حقوق بشری مواجه شده است.

از زمان ممنوعیت این گروه دو ماه پیش، حدود ۱۶۰۰ نفر بازداشت شده‌اند که بسیاری تنها به دلیل در دست داشتن پلاکاردهایی در حمایت از فلسطین اکشن تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

معترضان معتقدند این اقدام محدودیتی بی‌مورد بر آزادی بیان و حق اعتراض صلح‌آمیز است.

به گفته پلیس متروپولیتن، در تظاهرات روز شنبه، ۸۹۰ نفر بازداشت شدند که ۸۵۷ نفر از آن‌ها طبق قانون ضدتروریسم به دلیل حمایت از گروه ممنوعه و ۳۳ نفر دیگر به دلایل مختلف از جمله حمله به مأموران پلیس بازداشت شدند.

این اعتراض که توسط گروه «از هیئت منصفه ما دفاع کنید» سازماندهی شده بود با حضور حدود ۱۵۰۰ نفر مقابل پارلمان برگزار شد. معترضان با نشستن و در دست داشتن پلاکاردهایی با مضمون «من با نسل‌کشی مخالفم، از فلسطین اکشن حمایت می‌کنم» صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان رساندند.

در برخی نقاط، معترضان هنگام بازداشت مقاومت کردند و درگیری‌های کوتاهی شکل گرفت.

از سوی دیگر دفتر حقوق بشر سازمان ملل تصمیم دولت بریتانیا را «سوءاستفاده از مفهوم تروریسم» دانسته و هشدار داد که این اقدام ممکن است آزادی‌های بنیادین شهروندان بریتانیایی را محدود کند.

همچنین ولکر ترک، رئیس دفتر حقوق بشر سازمان ملل، تأکید کرد که تعریف تروریسم باید محدود به اقداماتی با هدف قتل، صدمه جدی یا گروگان‌گیری باشد.

هدی عموری، هم‌بنیان‌گذار فلسطین اکشن نیز ممنوعیت گروه را  امری فاجعه‌آمیز برای حقوق مدنی خواند و گفت که این قانون بازدارنده‌ای گسترده بر آزادی بیان ایجاد خواهد کرد.

این گروه از حمایت چهره‌های فرهنگی برجسته از جمله سالی رونی، نویسنده پرفروش ایرلندی، برخوردار است؛ وی اعلام کرده که بخشی از درآمد آثار خود را برای حمایت از فلسطین اکشن و اقدامات مرتبط با آن اختصاص می‌دهد.

همزمان، حدود ۲۰ هزار نفر نیز در یک راهپیمایی جداگانه طرفدار فلسطین در لندن شرکت کردند.

