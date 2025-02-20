سیاست
پزشکان بدون مرز نسبت به درگیری مسلحانه در کنگو هشدار داد
درگیری‌های مسلحانه در شرق کنگو تیم‌های پزشکی را در معرض خطر قرار داده و دسترسی به خدمات درمانی را مختل کرده است.
پزشکان بدون مرز (MSF) نسبت به شدت گرفتن درگیری مسلحانه در شرق کنگو هشدار داد و اعلام کرد که تیم‌های پزشکی و بشردوستانه در معرض خطر قرار دارند. این سازمان خواستار حفاظت فوری از غیرنظامیان و تسهیل دسترسی به خدمات درمانی شد، درحالی‌که بیمارستان‌های منطقه روزانه پذیرای مجروحان درگیری‌ها هستند.

پزشکان بدون مرز  یک سازمان بین‌المللی پزشکی و بشردوستانه است که در بحران‌ها و مناطق جنگی به‌صورت مستقل به افراد نیازمند خدمات درمانی ارائه می‌دهد. این سازمان اعلام کرده است که اوضاع بحرانی، حرکت نیروهای امدادی را در شهر اویرا، واقع در استان کیوو جنوبی مختل کرده و بیمارستان‌های منطقه روزانه پذیرای مجروحان، ازجمله غیرنظامیان هستند.

پزشکان بدون مرز در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، اعلام کرد: در سراسر شهر، تیم‌های پزشکی و بشردوستانه در معرض خطر قرار دارند. وضعیت کنونی، ارائه خدمات درمانی را دشوار کرده و نیاز به کمک‌های فوری وجود دارد.

این سازمان با ابراز نگرانی نسبت به دسترسی محدود به خدمات درمانی، تأکید کرده که تمام تلاش خود را برای ارسال نیرو و تجهیزات پزشکی بیشتر به منطقه انجام خواهد داد.

بااین‌حال، به دلیل ناامنی، پزشکان بدون مرز مجبور شده است حضور خود را در اویرا کاهش دهد، اما همچنان در تلاش است که به ارائه خدمات درمانی، به‌ویژه در زمینه مقابله با بیماری آبله ام پاکس (mpox)، ادامه دهد.

افزایش خشونت و بحران انسانی

پس از تصرف شهر بوکاوو، مرکز استان کیوو جنوبی، توسط شورشیان M23 (جنبش ۲۳ مارس)، پزشکان بدون مرز همچنان در برخی بیمارستان‌های این شهر و همچنین در بخش‌هایی از استان‌های کیوو شمالی و جنوبی به درمان مجروحان ادامه داده است.

طبق گزارش‌ها، بیش از ۷ میلیون نفر در پی درگیری‌های ۲۰ سال گذشته در کنگو آواره شده‌اند. در هفته‌های اخیر، شورشیان ام۲۳  ابتدا شهر گوما را تصرف کرده و سپس به سمت بوکاوو پیشروی کردند.

بر اساس آمار سازمان ملل، از ۲۶ ژانویه تاکنون، این درگیری‌ها باعث کشته‌شدن بیش از ۳,۰۰۰ نفر، زخمی‌شدن ۳,۰۰۰ نفر دیگر و آوارگی بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر شده است که این تعداد به ۶.۴ میلیون آواره قبلی اضافه می‌شود.

در درگیری‌های اخیر، دست‌کم ۲۰ نیروی حافظ صلح از جمله ۱۴ سرباز آفریقای جنوبی، کشته شده‌اند.

دولت کنگو، رواندا را به حمایت از شورشیان  ام۲۳ و اعزام نیرو برای کمک به آن‌ها متهم کرده است، اما دولت کیگالی این اتهامات را بارها رد کرده است. درگیری‌ها همچنان ادامه دارد و نگرانی‌ها درباره بحران انسانی در منطقه رو به افزایش است.

