محسن پاکنژاد، وزیر نفت ایران با تأکید بر این موضوع که سیاست «فشار حداکثری» آمریکا ناکام مانده است، اعلام کرد که صادرات نفت ایران ادامه خواهد داشت و هیچ تلاشی برای توقف آن به نتیجه نخواهد رسید. وی با اشاره به اقدامات جدید آمریکا در این زمینه تصریح کرد که چنین سیاستهایی پیشتر نیز امتحان شده و شکست خوردهاند و در آینده نیز نتیجهای نخواهند داشت.
محسن پاکنژاد در واکنش به امضای فرمان فشار حداکثری توسط رئیسجمهور آمریکا، اظهار داشت: به صفر رساندن صادرات نفت ایران آرزویی است که هرگز به آن دست نخواهند یافت.
وی افزود: این سیاست، سیاست شکستخوردهای است؛ سیاستی که پیشتر آزمایش شده بود و نتیجهای نگرفتند، دوباره هم آزمایش کنند، نتیجهای نخواهند گرفت و شکست میخورند.
وزیر نفت ایران تأکید کرد که با توجه به شرایط پیشرو، کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در تمامی حوزهها، از تولید گرفته تا بخشهای مرتبط با صادرات، برنامهریزی کرده و تدابیر ویژهای را برای مقابله با چالشها و حفظ روند صادرات اتخاذ خواهند کرد.
وی تصریح کرد: هرچه محدودیت ما بیشتر شود، تدابیر اتخاذشده نیز پیچیدهتر خواهد بود.
محسن پاکنژاد در جریان بازدید از ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین در روز شنبه ۲۰ بهمنماه (۸ فوریه ۲۰۲۵)، با اشاره به پیشرفتهای صنعت نفت پس از پیروزی انقلاب ایران، تأکید کرد: زمانی که خارجیها صنعت نفت را ترک کردند، شاید برایشان باورپذیر نبود که همکاران ما و کارکنان صنعت نفت بتوانند بدون حضور آنها این صنعت پیچیده را از بالادست تا پاییندست اداره کنند.
وی خاطرنشان کرد: امروز شاهدیم در حوزههای مختلف صنعت نفت خودکفایی در حوزه تجهیزات و توسعه میدانهای نفت و گاز بهدست آمده است و با این تواناییها صنعت نفت و گاز تا حدود بسیار زیادی از سوی بخش داخلی اداره میشود.