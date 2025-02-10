محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت ایران با تأکید بر این موضوع که سیاست «فشار حداکثری» آمریکا ناکام مانده است، اعلام کرد که صادرات نفت ایران ادامه خواهد داشت و هیچ تلاشی برای توقف آن به نتیجه نخواهد رسید. وی با اشاره به اقدامات جدید آمریکا در این زمینه تصریح کرد که چنین سیاست‌هایی پیش‌تر نیز امتحان شده و شکست خورده‌اند و در آینده نیز نتیجه‌ای نخواهند داشت.

محسن پاک‌نژاد در واکنش به امضای فرمان فشار حداکثری توسط رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار داشت: به صفر رساندن صادرات نفت ایران آرزویی است که هرگز به آن دست نخواهند یافت.

وی افزود: این سیاست، سیاست شکست‌خورده‌ای است؛ سیاستی که پیشتر آزمایش شده بود و نتیجه‌ای نگرفتند، دوباره هم آزمایش کنند، نتیجه‌ای نخواهند گرفت و شکست می‌خورند.

وزیر نفت ایران تأکید کرد که با توجه به شرایط پیش‌رو، کارشناسان و متخصصان صنعت نفت در تمامی حوزه‌ها، از تولید گرفته تا بخش‌های مرتبط با صادرات، برنامه‌ریزی کرده و تدابیر ویژه‌ای را برای مقابله با چالش‌ها و حفظ روند صادرات اتخاذ خواهند کرد.