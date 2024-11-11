روز یکشنبه دهم نوامبر، سخنگوی دولت آلمان، استفن هبستریت، طی بیانیهای اعلام کرد که دونالد ترامپ با اولاف شولتز در مورد روابط آلمان و آمریکا و چالشهای ژئوپولیتیکی فعلی تلفنی صحبت کرده است.
در این گفتوگو، صدراعظم آلمان با تأکید بر تمایل برلین برای ادامه همکاری موفق چند دههای بین دولتهای دو کشور اعلام کرد که هر دو طرف بر افزایش همکاریها برای بازگشت صلح به قاره اروپا توافق نظر دارند.
با بازگشت ترامپ به کاخ سفید، سران اروپایی بادقت تأثیر این موضوع بر سرنوشت جنگ روسیه و اوکراین و بهتبع آن بر اروپا را دنبال میکنند.
ترامپ بارها از حمایتهای دولت جو بایدن از کییف انتقاد کرده و مدعی است که در صورت رئیسجمهور شدن او، روسیه هرگز به اوکراین حمله نمیکرد و یا میتوانست این درگیری را در ۲۴ ساعت پایان دهد.
رئیسجمهور منتخب آمریکا، بعد از اعلام پیروزی در انتخابات هفته گذشته، روزهای پرکاری را سپری میکند و گفتوگوهای متعددی در خصوص بحرانهای جهانی صورت داده است. وی روز پنجشنبه طی تماس تلفنی با رئیسجمهور روسیه، با اشاره به حضور نظامی قابلتوجه ایالات متحده در اروپا، حول محور موضوع عدم تشدید جنگ با اوکراین صحبت کرده است.
روز چهارشنبه نیز رئیسجمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با ترامپ تماس گرفته و سپس با رهبران چندین کشور اروپایی از جمله رئیسجمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، نخستوزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، و نخستوزیر دانمارک، مت فردریکسن، تلفنی صحبت داشته است.