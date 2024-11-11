ترامپ بارها از حمایت‌های دولت جو بایدن از کی‌یف انتقاد کرده و مدعی است که در صورت رئیس‌جمهور شدن او، روسیه هرگز به اوکراین حمله نمی‌کرد و یا می‌توانست این درگیری را در ۲۴ ساعت پایان دهد.

رئیس‌جمهور منتخب آمریکا، بعد از اعلام پیروزی در انتخابات هفته گذشته، روزهای پرکاری را سپری می‌کند و گفت‌وگوهای متعددی در خصوص بحران‌های جهانی صورت داده است. وی روز پنج‌شنبه طی تماس تلفنی با رئیس‌جمهور روسیه، با اشاره به حضور نظامی قابل‌توجه ایالات متحده در اروپا، حول محور موضوع عدم تشدید جنگ با اوکراین صحبت کرده است.

روز چهارشنبه نیز رئیس‌جمهور اوکراین، ولودیمیر زلنسکی، با ترامپ تماس گرفته و سپس با رهبران چندین کشور اروپایی از جمله رئیس‌جمهور فرانسه، امانوئل ماکرون، نخست‌وزیر ایتالیا، جورجیا ملونی، و نخست‌وزیر دانمارک، مت فردریکسن، تلفنی صحبت داشته است.