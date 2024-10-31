ترکیه
تأسیس شعبه‌ای از دانشگاه غازی آنکارا در قزاقستان
شورای آموزش عالی ترکیه با امضای تفاهم‌نامه‌ای با وزارت آموزش عالی قزاقستان، شعبه‌ای از دانشگاه غازی آنکارا را در قزاقستان افتتاح می‌کند.
دانشگاه غازی آنکارا / عکس: AA
31 اکتبر 2024

بر اساس توضیحات شورای آموزش عالی ترکیه (YÖK) در تفاهم‌نامه‌ای که مابین این شورا و وزارت آموزش عالی قزاقستان به امضا رسیده است، مقرر شد دانشگاه غازی آنکارا در دانشگاه اوزبکالی جانیبکووا قزاقستان جنوبی شعبه‌ای افتتاح کند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، علاوه بر راه‌اندازی سیستم دیپلم مشترک بین دو دانشگاه، تلاش خواهد شد با اجرای فعالیت‌های پژوهشی و تحقیقاتی در راستای ارتقای سطح بین‌المللی دو دانشگاه گام‌هایی برداشته شود.

رئیس شورای آموزش عالی ترکیه، ارول اوزوار در مراسم امضای این تفاهم‌نامه که به‌صورت آنلاین برگزار شد، اظهار کرد این تفاهم‌نامه فرصت‌های جدیدی را بین دانشگاه‌های دنیای ترک ایجاد خواهد کرد. فعالیت بین دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی افزایش خواهد یافت که این امر به تحکیم روابط دو کشور کمک کرده و همچنین صفحه جدیدی از شناخت و ارتباط اجتماعی بین مردم قزاقستان و ترکیه ورق خواهد زد.

اوزوار افزود: باتوجه‌به اراده قوی رئیس‌جمهوری محترم ترکیه جناب رجب طیب اردوغان و با درنظرگرفتن تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت، در تمامی شاخه‌های علمی از انرژی گرفته تا راه‌سازی، از توریسم تا سلامت و بهداشت، و از تجارت تا آموزش، همکاری‌های دو کشور را افزایش خواهیم داد. ظرفیت و کیفیتی که آموزش عالی ترکیه به‌دست آورده است را با همکاری کشورهای دنیای ترک دوچندان خواهیم کرد.

ارول اوزوار همچنین پیشنهادات و طرح‌هایی که در هشتمین اجلاس وزرای سازمان دولت‌های ترک برای تقویت همکاری در حوزه آموزش عالی مطرح شد را مهم دانست و گفت ما بسیار خرسندیم که گام‌های مهمی چون ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک، معادل‌سازی مدارک، تأسیس بنیاد آموزش عالی سازمان دولت‌های ترک و ایجاد استاندارد مشترک برای تضمین کیفیت آموزش کشورهای عضو برداشته شده است و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه را نیز با هماهنگی دبیرخانه سازمان پیش خواهیم برد.

رئیس دانشگاه غازی آنکارا پروفسور دکتر اوغور اونال نیز در سخنان خود گفت فعالیت‌های آکادمیک خود را در چارچوب برنامه‌های این تفاهم‌نامه مانند صدور مدرک مشترک و برنامه‌های تبادل دانشجو و اساتید سرعت خواهیم بخشید.

اکسپلور
