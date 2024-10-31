اوزوار افزود: باتوجه‌به اراده قوی رئیس‌جمهوری محترم ترکیه جناب رجب طیب اردوغان و با درنظرگرفتن تاریخ و فرهنگ مشترک دو ملت، در تمامی شاخه‌های علمی از انرژی گرفته تا راه‌سازی، از توریسم تا سلامت و بهداشت، و از تجارت تا آموزش، همکاری‌های دو کشور را افزایش خواهیم داد. ظرفیت و کیفیتی که آموزش عالی ترکیه به‌دست آورده است را با همکاری کشورهای دنیای ترک دوچندان خواهیم کرد.

ارول اوزوار همچنین پیشنهادات و طرح‌هایی که در هشتمین اجلاس وزرای سازمان دولت‌های ترک برای تقویت همکاری در حوزه آموزش عالی مطرح شد را مهم دانست و گفت ما بسیار خرسندیم که گام‌های مهمی چون ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک، معادل‌سازی مدارک، تأسیس بنیاد آموزش عالی سازمان دولت‌های ترک و ایجاد استاندارد مشترک برای تضمین کیفیت آموزش کشورهای عضو برداشته شده است و تفاهم‌نامه‌های دوجانبه را نیز با هماهنگی دبیرخانه سازمان پیش خواهیم برد.

رئیس دانشگاه غازی آنکارا پروفسور دکتر اوغور اونال نیز در سخنان خود گفت فعالیت‌های آکادمیک خود را در چارچوب برنامه‌های این تفاهم‌نامه مانند صدور مدرک مشترک و برنامه‌های تبادل دانشجو و اساتید سرعت خواهیم بخشید.