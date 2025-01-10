ترکیه
آزمایش موفقیت‌آمیز پرتاب موشک ملی ترکیه با پهپاد آنکا
پهپاد آنکا ترکیه موشک ملی L-UMTAS را از ارتفاع بالای ۴ هزار متر به سوی هدف شلیک کرد که با دقت به هدف اصابت نمود. این نتیجه بیانگر قابلیت‌های مهندسی داخلی ترکیه در این حوزه است.
پهپاد بدون‌سرنشین ترکیه، آنکا ۳ / عکس: AA
10 ژانویه 2025

پهپاد آنکا، یکی از محصولات پیشرفته تولید و طراحی‌شده در ترکیه، از ارتفاع ۱۵، ۰۰۰ پایی (۴۵۷۲ متر) موشک ساخت شرکت راکتسان ترکیه را به سمت هدف پرتاب کرد که این شلیک با موفقیت به هدف اصابت کرد. صنایع هوافضای ترکیه (TAI) این خبر را در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد.

شرکت راکتسان نیز با اشاره به همین خبر بیانیه‌ای در حساب ایکس منتشر کرد. در بیانیه منتشرشده توسط شرکت راکتسان آمده استاین موفقیت که با موشک ملی L-UMTAS شرکت راکتسان حاصل شده است، نمایشگر تلاش‌های شبانه‌روزی مهندسان ماست.

این شرکت همچنین تاکید کرد: این دستاورد توانمند بودن مهندسان ما را اثبات می‌کند. با این موفقیت، جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی تقویت می‌کنیم و قدرت ترکیه را در آسمان‌ها به تصویر می‌کشیم و با فناوری بومی به مسیر خود ادامه می‌دهیم.

پهپاد آنکا اولین پرواز خود را در سال ۲۰۱۰ انجام داد و در سال ۲۰۱۷ وارد فهرست تسلیحات نیروهای مسلح ترکیه شد و به‌سرعت به یکی از سیستم‌های عملیاتی برجسته در دسته‌بندی خود در سطح جهان تبدیل شد.

بسیاری از زیرسامانه‌های مورد استفاده در فرآیند توسعه آنکا به‌صورت بومی طراحی و تولید شده‌اند. یکی از مهم‌ترین مراحل این فرآیند، یکپارچه‌سازی موتورهای ملی بوده است. موتورهای TEI-PD١٧٠ که توسط صنایع موتور هوافضای ترکیه (TEI) توسعه‌یافته‌اند، با موفقیت در آنکا ادغام شده‌اند.

