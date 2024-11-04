صنعت تشک ترکیه با تولیداتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار و صادرات به حدود ۱۵۰ کشور، اکنون پس از چین در جایگاه دوم جهانی قرار دارد. از این میزان تولید، حدود ۲.۵ میلیارد دلار معادل ۸۳ درصد به کشورهای مختلف صادر می‌شود. «عثمان گولر»، رئیس اتحادیه بین‌المللی صنعت تشک (IBIA)، اعلام کرد که این اتحادیه با هدف توسعه صنعت تشک، افزایش صادرات و تقویت رقابت‌پذیری شرکت‌های ترکیه‌ای در عرصه جهانی تأسیس شده است. هدف اصلی اتحادیه رساندن ارزش صادرات این صنعت به ۳ میلیارد دلار است.

صنعت تشک ترکیه که در سال ۲۰۲۱ در رتبه ششم جهان قرار داشت، اکنون به جایگاه دوم رسیده است. چین همچنان در رتبه اول صنعت تشک جهانی قرار دارد و سهم عمده‌ای از تولید ۴۰ میلیارددلاری این بازار را در اختیار دارد.