صنعت تشک ترکیه با تولیداتی به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار و صادرات به حدود ۱۵۰ کشور، اکنون پس از چین در جایگاه دوم جهانی قرار دارد. از این میزان تولید، حدود ۲.۵ میلیارد دلار معادل ۸۳ درصد به کشورهای مختلف صادر میشود. «عثمان گولر»، رئیس اتحادیه بینالمللی صنعت تشک (IBIA)، اعلام کرد که این اتحادیه با هدف توسعه صنعت تشک، افزایش صادرات و تقویت رقابتپذیری شرکتهای ترکیهای در عرصه جهانی تأسیس شده است. هدف اصلی اتحادیه رساندن ارزش صادرات این صنعت به ۳ میلیارد دلار است.
صنعت تشک ترکیه که در سال ۲۰۲۱ در رتبه ششم جهان قرار داشت، اکنون به جایگاه دوم رسیده است. چین همچنان در رتبه اول صنعت تشک جهانی قرار دارد و سهم عمدهای از تولید ۴۰ میلیارددلاری این بازار را در اختیار دارد.
برگزاری نمایشگاه صنعت و فناوری تشک و صنایع وابسته (IBIA)، فرصتی برای شناسایی ظرفیتها و برنامهریزی برای افزایش صادرات و تولید فراهم کرده است. علیرغم کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در این صنعت در سایر کشورها به دلیل بحرانهای جهانی، این نمایشگاه به بررسی چالشها و راهکارها برای آینده پرداخت. در سومین دوره امسال، بیش از ۶ هزار نفر از کشورهای مختلف شرکت کردند و رضایت خود را از این رویداد اعلام کردند.
تلاش ترکیه برای پیشرفت در این صنعت حتی در شرایط سخت اقتصادی مشهود است و هدفگذاری برای تبدیل ترکیه و استانبول به «مرکز تجاری» صنعت تشک، بیانگر تلاشهای این کشور برای رشد و رقابت در سطح جهانی است.