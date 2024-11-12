صنعت دفاعی ترکیه خودروی تاکتیکی جدیدی به نام قاراخان تی‌اس-۲ ( KARAHAN TS-2) در کلاس خودروهای فوق‌سبک معرفی کرده است که با تسلیحات پیشرفته و قابلیت‌های اتوماتیک خود می‌تواند توانمندی‌های میدان نبرد را به طور مؤثر تقویت کند.

قاراخان تی‌اس-۲ که توسط TS TECH در همکاری با شرکت‌های «جانیک» و «سامسون یورت ساوونما» (SYS) توسعه‌یافته، اولین خودروی داخلی ترکیه است که به مسلسل سنگین M2 QCB (۱۲.۷ میلی‌متر) مجهز شده است. این خودرو به دلیل وزن سبک و قابلیت‌های عملیاتی بالا، برای استفاده در مناطق دشوار و عملیات خاص طراحی شده است.

این خودروی با توان آتش سنگین و طراحی جمع‌وجور خود، می‌تواند در شرایط دشوار عملکرد مناسبی در میدان‌های نبرد داشته باشد. سیستم تسلیحاتی M2 QCB جانیک که بر پایه پلتفرم معتبر M2 ساخته شده، به این خودرو این امکان را می‌دهد که در برابر تهدیدات مختلف، از جمله اهداف زمینی و هوایی، به طور مؤثر عمل کند.

با وزن ۱.۴ تا ۱.۸ تن، این خودرو قابلیت جابجایی سریع را فراهم کرده و می‌تواند به‌راحتی توسط هواپیمای C-130 به مناطق عملیاتی منتقل شود. همچنین، طراحی ویژه آن که شامل قابلیت‌های افزوده‌ای؛ چون نصب سیستم‌های موشکی است، این خودرو را به یک پلتفرم چندمنظوره تبدیل کرده است. از دیگر ویژگی‌های این خودرو، توانایی عملیات در مناطق محدود و شهری است که آن را به گزینه‌ای مناسب برای ارتش و نیروهای ویژه تبدیل می‌کند.