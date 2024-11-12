صنعت دفاعی ترکیه خودروی تاکتیکی جدیدی به نام قاراخان تیاس-۲ ( KARAHAN TS-2) در کلاس خودروهای فوقسبک معرفی کرده است که با تسلیحات پیشرفته و قابلیتهای اتوماتیک خود میتواند توانمندیهای میدان نبرد را به طور مؤثر تقویت کند.
قاراخان تیاس-۲ که توسط TS TECH در همکاری با شرکتهای «جانیک» و «سامسون یورت ساوونما» (SYS) توسعهیافته، اولین خودروی داخلی ترکیه است که به مسلسل سنگین M2 QCB (۱۲.۷ میلیمتر) مجهز شده است. این خودرو به دلیل وزن سبک و قابلیتهای عملیاتی بالا، برای استفاده در مناطق دشوار و عملیات خاص طراحی شده است.
این خودروی با توان آتش سنگین و طراحی جمعوجور خود، میتواند در شرایط دشوار عملکرد مناسبی در میدانهای نبرد داشته باشد. سیستم تسلیحاتی M2 QCB جانیک که بر پایه پلتفرم معتبر M2 ساخته شده، به این خودرو این امکان را میدهد که در برابر تهدیدات مختلف، از جمله اهداف زمینی و هوایی، به طور مؤثر عمل کند.
با وزن ۱.۴ تا ۱.۸ تن، این خودرو قابلیت جابجایی سریع را فراهم کرده و میتواند بهراحتی توسط هواپیمای C-130 به مناطق عملیاتی منتقل شود. همچنین، طراحی ویژه آن که شامل قابلیتهای افزودهای؛ چون نصب سیستمهای موشکی است، این خودرو را به یک پلتفرم چندمنظوره تبدیل کرده است. از دیگر ویژگیهای این خودرو، توانایی عملیات در مناطق محدود و شهری است که آن را به گزینهای مناسب برای ارتش و نیروهای ویژه تبدیل میکند.
ویژگی برجسته قاراخان تیاس-۲، امکان نصب سیستم برجک بدون سرنشین است که به خودرو قابلیت عملکرد در حالت اتوماتیک را میدهد. این ویژگی بهویژه در عملیات حساس و خطرناک، امکان استفاده از آن بدون حضور نیروی انسانی را فراهم میآورد و خطرات انسانی را به حداقل میرساند.
بهعلاوه، به دلیل داشتن مسلسل سنگین M2 QCB جانیک، این خودرو قادر به ایجاد پشتیبانی آتش قوی در میدانهای نبرد است. با استفاده از آتش سنگین ۱۲.۷x۹۹ میلیمتر، این خودرو قابلیت ضربهزدن به دشمن را از فاصلههای بلند فراهم میآورد و نقش مؤثری در تأمین امنیت منطقه ایفا میکند. این ویژگیها به نیروهای امنیتی امکان مداخله از فاصلهای امن را میدهد و در درگیریهای شدید به آنها برتری میبخشد.
در آینده، این خودرو به نسخهای کاملاً اتوماتیک با سیستم برجک بدون سرنشین تبدیل خواهد شد و در عملیات رباتیک و بدون حضور نیروی انسانی، نقش مهمی خواهد داشت. این ویژگیها همراه با قابلیتهای تاکتیکی و کنترل خودکار، از این خودرو یک پلتفرم چندمنظوره برای عملیات شناسایی، جمعآوری اطلاعات و حتی پشتیبانی آتش در مناطق شهری و جنگهای سنگین میسازد.
این خودرو در اولین نمایش خود در نمایشگاه «ساحا اکسپو» (SAHA EXPO) معرفی شد و در حال حاضر بهعنوان یک خودروی تاکتیکی برای حضور در مسابقات تیراندازی که توسط فرماندهی آموزش کوماندویی ژاندارمری فوچا برگزار میشود، آماده شده است.