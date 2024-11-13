سازمان پناهندگان سازمان ملل با انتشار گزارش جدیدی هشدار داد که بیش از ۱۲۰ میلیون آواره جنگ، خشونت و بحران‌های اقتصادی در جهان با تهدیدات تغییرات اقلیمی روبرو هستند و منابع کافی برای مقابله با آن ندارند.

در گزارش سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد آمده است که تغییرات اقلیمی به تهدیدی مرگبار برای بیش از ۱۲۰ میلیون آواره در سراسر جهان تبدیل شده است. این افراد علاوه بر جنگ، خشونت و بحران‌های اجتماعی، با خطرات فزاینده‌ای مانند سیلاب‌ها، خشکسالی و گرمای شدید مواجه‌اند که وضعیت زندگی آنها را به‌شدت دشوار کرده است. آژانس پناهندگان سازمان ملل تأکید کرده که این بحران نه‌تنها رنج‌های انسانی را تشدید کرده، بلکه به دلیل کمبود منابع مالی، آوارگان و جوامع میزبان آنها قادر به سازگاری با این شرایط سخت نیستند.

بر اساس گزارش منتشر شده در حاشیه اجلاس «کاپ ۲۹» در باکو، سه‌چهارم از آوارگان جهانی در کشورهایی زندگی می‌کنند که به‌شدت تحت‌تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند. این افراد علاوه بر مشکلات ناشی از جنگ و خشونت، با تهدیدات جدی اقلیمی مواجه‌اند که توانایی آنها برای بازگشت به خانه‌هایشان یا یافتن مکان‌های امن را کاهش می‌دهد. کشورهایی مانند اتیوپی، هائیتی، میانمار، سومالی، سودان و سوریه از جمله مناطقی هستند که آوارگان در آن‌ها با بحران‌های ترکیبی از جنگ و تغییرات اقلیمی روبرو هستند.