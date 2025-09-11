سیاست
چارلی کرک، فعال سیاسی حامی ترامپ، به ضرب گلوله کشته شد
چارلی کرک، فعال حامی رئیس‌جمهور آمریکا، در جریان سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی آمریکا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
چارلی کرک، فعال راست‌گرا و حامی سیاسی دونالد ترامپ / عکس: AP
15 ساعت پیش

چارلی کرک، فعال جوان، راست‌گرا و حامی سیاسی دونالد ترامپ، روز چهارشنبه ۱۰ سپتامبر هنگام سخنرانی در دانشگاه یوتا ولی در ایالت یوتا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. رسانه‌های محلی گزارش دادند مظنون ابتدا بازداشت؛ اما ساعتی بعد آزاد شد و تحقیقات همچنان ادامه دارد.

ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد کرک در حال سخنرانی برای صدها دانشجو بود که صدای شلیک شنیده شد و او با اصابت گلوله به گردن دچار خونریزی شدید شد. دانشجویان حاضر در محل نیز وحشت‌زده به‌سرعت فرار کردند. گفته می‌شود در زمان وقوع حمله حدود سه هزار نفر در محوطه دانشگاه حضور داشته‌اند.

کاش پاتل، رئیس اف‌بی‌آی، در ابتدا از بازداشت مظنون خبر داد؛ اما بعدتر اعلام کرد فرد بازداشت‌شده پس از بازجویی آزاد شده و تحقیقات برای شفاف‌سازی ماجرا ادامه خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در واکنش به این حادثه دستور داد پرچم‌های آمریکا تا عصر یکشنبه در سراسر کشور نیمه‌افراشته بمانند.

وی در پیام خود با عنوان این که به‌افتخار چارلی کرک، یک وطن‌پرست بزرگ آمریکایی، این دستور صادر می‌شود نوشت: هیچ‌کس در ایالات متحده مانند چارلی جوانان را درک نمی‌کرد. او موردعلاقه و تحسین همه بود، به‌ویژه من و اکنون دیگر در بین ما نیست.

جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین، نیز این تیراندازی را محکوم کرد و گفت: در کشور ما جایی برای چنین خشونتی وجود ندارد. این باید همین حالا پایان یابد.

کرک ۳۱ساله از حامیان اسرائیل نیز بود که اقدامات اسرائیل در غزه را نیز توجیه می‌کرد. او در سال ۲۰۱۲ سازمان «ترنینگ پوینت یواس‌ای» را برای جذب جوانان محافظه‌کار تأسیس کرد؛ نهادی که اکنون بیش از ۲۵۰ هزار عضو دانشجویی دارد و نقش مهمی در بسیج‌کردن رأی‌دهندگان برای حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ۲۰۲۴ ایفا کرد.

کرک در سخنرانی‌های خود دموکرات‌ها را «ایستاده در برابر هرآنچه خداوند دوست دارد» معرفی کرده و نبرد سیاسی میان ترامپ و کامالا هریس را «نبردی مقدس» دانسته بود.

او همچنین حامی سرسخت حمل سلاح بود و مرگ‌های ناشی از تیراندازی را بهایی منطقی برای حفظ متمم دوم قانون اساسی توصیف می‌کرد.

این فعال محافظه‌کار که در رسانه‌ها، پادکست و دانشگاه‌ها حضوری پررنگ داشت، با همسر و دو فرزند خردسال خود زندگی می‌کرد. او از جمله چهره‌های نزدیک به خانواده ترامپ بود و بارها در کارزارهای انتخاباتی و کنفرانس‌های حزبی در کنار رئیس‌جمهور حضور داشت.

کرک در شبکه‌های اجتماعی میلیون‌ها دنبال‌کننده داشت و پادکستی پرمخاطب با نام «چارلی کرک شو» را اجرا می‌کرد.

 

 

