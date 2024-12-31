احمد الشرع، رهبر اداره جدید سوریه، در مصاحبهای اختصاصی با العربیه تلویزیون دولتی عربستان سعودی در ۲۹ دسامبر، به موضوعات مهمی از جمله زمانبندی انتخابات، تشکیل دولت انتقالی، تأثیر تحریمهای غربی بر بازسازی زیرساختها و خدمات عمومی، ضرورت لغو این تحریمها، روابط با روسیه و مذاکرات با نیروهای مختلف سوریه پرداخت.
وی در این مصاحبه با اشاره به اهمیت سرشماری دقیق جمعیت، اعلام کرد که برگزاری انتخابات ممکن است تا چهار سال دیگر به تأخیر بیفتد. همچنین توضیح داد که پس از گذشت بیش از یک دهه درگیریهای داخلی، میلیونها سوری در داخل و خارج از کشور آواره شدهاند و به دلیل جابهجایی مداوم آوارگان، جمعآوری اطلاعات آماری دقیق تقریباً غیرممکن است.
رهبر اداره جدید سوریه در ادامه ضمن اشاره به برگزاری کنفرانس گفتگوی ملی به منظور تسهیل تشکیل دولت انتقالی ، گفت: این کنفرانس با مشارکت گسترده از تمامی اقشار جامعه سوریه برگزار خواهد شد و رأیگیریهایی درباره مسائل کلیدی مانند انحلال پارلمان و اصلاحات قانون اساسی صورت خواهد گرفت.
الشرع مراحل فعلی را بهعنوان مقدماتی برای یک دولت موقت بلندمدت توصیف کرد و علیرغم انتقادات از یکدست بودن انتصابات در دولت، این اقدامات را برای حفظ انسجام در این دوره بحرانی ضروری دانست.
وی بر لزوم بازنویسی قانون اساسی تأکید و ایده تقسیم قدرت سیاسی میان گروهها یا جناحهای مختلف را در این مرحله رد کرد و اظهار داشت که این کار میتواند فرآیند انتقالی فعلی را مختل کند.
دیپلماتهای ترکیه، ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای عربی پیشتر خواستار تشکیل دولتی فراگیر و لائیک شدهاند که نماینده همه اقشار جامعه سوریه باشد و از طریق فرآیندی شفاف شکل بگیرد.
الشرع با اشاره به اینکه جنگ داخلی ۱۳ساله منجر به تخریب بخشهای زیادی از زیرساختهای سوریه شده و دسترسی به خدمات ضروری مانند بهداشت، برق، آموزش، حملونقل عمومی، آب و فاضلاب محدود شده است، گفت: بهبود وضعیت کلی ارائه خدمات عمومی در سراسر کشور حدود یک سال طول خواهد کشید.
رهبر اداره جدید سوریه از بهبود در وضعیت مشارکتهای بینالمللی و تشویق کسبوکارهای ترکیهای برای حمایت از بازسازی گفت و تصریح کرد: ترکیه با شروع تأمین برق برخی مناطق جنگزده سوریه و دیدار متعدد مقامات دولتی این کشور برای ارزیابی زیرساختهای سوریه، عزم جدی خود را در همکاری با ما و تأمین نیازهای اساسی سوریه نشان داده است.
بااینحال، بازسازی زیرساختها و تأمین خدمات عمومی با چالشهای زیادی مانند تحریم کشورهای غربی مواجه است.
احمد الشرع از ایالات متحده درخواست کرد تا تحریمهای دوران رژیم اسد را که موجب آسیبهای جدی به اقتصاد سوریه شده است، لغو کند.
وی گفت: تحریمها بر اساس جنایتهای رژیم قبلی بود و با نبود اسد در قدرت، باید بهطور خودکار لغو شوند.
الشرع با وجود تأکید بر نقش مهم حملات هوایی روسیه در تقویت رژیم بشار اسد اظهار داشت: سوریه روابط استراتژیک خود با روسیه را حفظ خواهد کرد.
وی افزود: بسیاری از سلاحهای سوریه منشأ روسی دارند و اغلب نیروگاهها توسط کارشناسان روسی مدیریت میشوند؛ سوریه نمیخواهد روسیه این کشور را به همان شیوهای که برخی میخواهند،ترک کند.
چندی پیش سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که مذاکرات با رهبری جدید دمشق، آینده پایگاههای نظامی روسیه در سوریه را تعیین خواهد کرد.
اظهارات الشرع درمورد نیروهای دموکراتیک سوریه
الشرع همچنین با اشاره به اینکه اسلحه باید فقط در دست دولت باشد، گفت: قطع به یقین دولت سوریه اجازه نخواهد داد که کشور به عنوان سکوی آغاز حملات گروه تروریستی پ.ک.ک استفاده شود.
وی افزود: کسانی که واجد شرایط هستند، به وزارت دفاع ملحق خواهند شد.
لازم به ذکر است که نیروهای موسوم به دموکراتیک سوریه (SDF) شاخهای از گروههای تروریستی پ.ک.ک و ی.پ.گ هستند که ترکیه، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آنها را بهعنوان گروههای تروریستی طبقهبندی کردهاند.