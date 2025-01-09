ترکیه
گام بلند ترکیه در کیفیت پخش و ارتباطات داده‌ای با ماهواره ترک‌ست 5A
ماهواره بومی ترک‌ست 5A ترکیه ظرفیت پخش و ارتباطات داده‌ای را با استفاده از باند Ku افزایش داده و خدمات ارتباطی پیشرفته‌ای را در مناطق وسیعی از‌جمله اروپا، خاورمیانه و آفریقا ارائه می‌دهد. این ماهواره با ۳۵ سال فعالیت، حقوق فرکانسی و مداری ترکیه را تا سال ۲۰۵۶ تضمین می‌کند.
ماهواره ترک‌ست ۵A پیش از پرتاب / عکس: AA
9 ژانویه 2025

ماهواره ارتباطی بومی ترک‌ست 5A ترکیه به‌طور قابل‌توجهی کیفیت پخش این کشور را ارتقا داده است. این ماهواره با استفاده از باند Ku، ترکیه را در جمع کشورهای محدودی قرار می‌دهد که از این طیف الکترومغناطیسی با فرکانس بالا برای ارتباطات استفاده می‌کنند. با بهره‌گیری از این فناوری پیشرفته، ماهواره ترک‌ست 5A امکان پخش تلویزیونی با وضوح بسیار بالا و افزایش ظرفیت برای ارتباطات داده‌ای را فراهم کرده است.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، عبدالقادر اورال‌اوغلو، اعلام کرد که ماهواره ترک‌ست 5A از سال ۲۰۲۱ در مدار قرار گرفته و باند Ku پهنای باند بیشتری برای پخش با وضوح بهتر فراهم می‌کند. وی افزود: با استفاده از فناوری‌های کنونی، برای پخش تلویزیونی با وضوح ٨K حدود ۳۶ مگاهرتز پهنای باند نیاز است. با امکانات ارائه‌شده توسط ماهواره ترک‌ست 5A، شاهد افزایش چنین پخش‌های با وضوح بالا بوده‌ایم که این یک دستاورد مهم برای ترکیه و کیفیت پخش‌های ترک‌ست است.

این ماهواره نه‌تنها به پخش تلویزیونی با‌کیفیت بالا کمک کرده، بلکه ارتباطات داده‌ای را در سراسر اروپا، خاورمیانه، آفریقا و سه دریا محاصره‌کننده ترکیه نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

اورال‌اوغلو افزود افزود: ماهواره ترک‌ست 5A راه‌حل‌های موثری در بازارهای بین‌المللی ارائه می‌دهد و در فعالیت‌های دریایی با‌کیفیت بالایی که توسط فناوری نسل پنج‌ام ماهواره‌مان فراهم شده، استفاده می‌شود.

اورال‌اوغلو همچنین به ویژگی‌های برجسته ماهواره ترک‌ست 5A اشاره کرد و گفت که این ماهواره به دلیل سیستم پیشرانه الکتریکی خود، عمر بیش از ۳۵ سال دارد. وی تصریح کرد: ماهواره ترک‌ست 5A حقوق فرکانسی و مداری ترکیه را در مدار ۳۱ درجه شرقی تا سال ۲۰۵۶ تضمین کرده است.

وی اضافه کرد: سیستم پیشرانه الکتریکی ماهواره باعث حذف مقداری سوخت می‌شود که در غیر این صورت برای جابجایی فضاپیما مورد نیاز بود، بنابراین جرم ماهواره کاهش یافته و این کاهش جرم با افزودن تجهیزات بیشتر به جای سوخت کمتر جبران شده است.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، همچنین اشاره کرد که درآمدهای قابل‌توجهی از صادرات، به‌ویژه از اپراتور ماهواره‌ای عرب‌ست در عربستان سعودی، که از خدمات ماهواره ترک‌ست 5A استفاده می‌کنند، مشاهده شده است. این دستاوردها نمایانگر موفقیت این ماهواره در بازارهای بین‌المللی و توانایی ترکیه در ارائه خدمات باکیفیت در سطح جهانی است.

