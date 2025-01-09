ماهواره ارتباطی بومی ترک‌ست 5A ترکیه به‌طور قابل‌توجهی کیفیت پخش این کشور را ارتقا داده است. این ماهواره با استفاده از باند Ku، ترکیه را در جمع کشورهای محدودی قرار می‌دهد که از این طیف الکترومغناطیسی با فرکانس بالا برای ارتباطات استفاده می‌کنند. با بهره‌گیری از این فناوری پیشرفته، ماهواره ترک‌ست 5A امکان پخش تلویزیونی با وضوح بسیار بالا و افزایش ظرفیت برای ارتباطات داده‌ای را فراهم کرده است.

وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، عبدالقادر اورال‌اوغلو، اعلام کرد که ماهواره ترک‌ست 5A از سال ۲۰۲۱ در مدار قرار گرفته و باند Ku پهنای باند بیشتری برای پخش با وضوح بهتر فراهم می‌کند. وی افزود: با استفاده از فناوری‌های کنونی، برای پخش تلویزیونی با وضوح ٨K حدود ۳۶ مگاهرتز پهنای باند نیاز است. با امکانات ارائه‌شده توسط ماهواره ترک‌ست 5A، شاهد افزایش چنین پخش‌های با وضوح بالا بوده‌ایم که این یک دستاورد مهم برای ترکیه و کیفیت پخش‌های ترک‌ست است.

این ماهواره نه‌تنها به پخش تلویزیونی با‌کیفیت بالا کمک کرده، بلکه ارتباطات داده‌ای را در سراسر اروپا، خاورمیانه، آفریقا و سه دریا محاصره‌کننده ترکیه نیز امکان‌پذیر می‌سازد.

اورال‌اوغلو افزود افزود: ماهواره ترک‌ست 5A راه‌حل‌های موثری در بازارهای بین‌المللی ارائه می‌دهد و در فعالیت‌های دریایی با‌کیفیت بالایی که توسط فناوری نسل پنج‌ام ماهواره‌مان فراهم شده، استفاده می‌شود.