«عجم» در امپراطوری عثمانی به‌عنوان منطقه‌ای شامل ایران امروزی و بخش‌هایی از عراق، آذربایجان، خراسان، ماوراءالنهر و ترکستان شناخته می‌شد و از نظر فرهنگی، نماینده فرهنگ ایرانی شامل زبان فارسی، آداب‌ورسوم، هنر و ادبیات فارسی بود. گاه نیز به‌عنوان اصطلاحی مذهبی برای اشاره به مذهب شیعه به کار می‌رفت.

بااین‌حال، معنای دقیق "عجم" در طول زمان و در بافت‌های مختلف تغییر می‌کرد. در ابتدا، به سرزمین‌های غیر ترک‌نشین در شرق اطلاق می‌شد، اما بعداً فقط به ایران اشاره می‌کرد. گاه نیز بار منفی داشت و برای تحقیر به کار می‌رفت. امروزه، «عجم» در زبان ترکی مدرن به‌ندرت استفاده می‌شود و جای خود را به واژه‌هایی با بار معنایی مثبت‌تری داده است.

حافظ عجم یا سید علی العجمی نیز نامش به سبب محل تولدش بود، چرا که محل تولد سید علی شهر بردع در قفقاز بود و ترکان عثمانی او را از جغرافیایی می‌دانستند که ادبیات فارسی تا آنجا پیش رفته بود. ازآنجاکه بردع زادگاه اوست نامش در برخی منابع تاریخی این شهر آمده است. الفقیر محمد الشهیر باالحافظ ابن احمد ابن عادل پاشا نام کاملی است که حافظ عجم در آثارش خود را با آن معرفی کرده است.

در آن دوران، تبریز مرکز علمی و فرهنگی بود و حافظ عجم نیز برای کسب علم و دانش به این شهر سفر کرد. او در تبریز، تحت تعلیم مولانا مزید، دانشمند مشهور آن زمان، قرار گرفت و علوم مختلف، از جمله فقه، اصول، تفسیر و کلام را فرا‌گرفت.

در سال ۱۵۰۱، زمانی که شاه اسماعیل بر دولت صفوی و سلطان بایزید دوم بر دولت عثمانی حکومت می‌کردند، حافظ عجم از تبریز به شهر آماسیه مهاجرت کرد. در آماسیه، حافظ با «مؤیدزاده عبدالرحمان پاشا» آشنا شد و در نزد وی مورداحترام و تجلیل قرار گرفت. روایت است که ریشه این آشنایی هم به تبریز و زمان تحصیلشان در نزد جلال‌الدین دوانی برمی‌گردد. پس از مدتی حافظ عجم با خطاط مشهور شیخ حمدالله نیز آشنا می‌شود و این آشنایی‌ها آوازة وی را میان اندیشمندان، شاعران و دانشمندان امپراطوری عثمانی همه‌گیر می‌سازد.

قلم حافظ عجم او را به سرای عثمانی برد

چگونگی راهیابی حافظ به دربار عثمانی، سؤالی است که شاید ذهن بسیاری از محققین در این زمینه را به خود مشغول کرده باشد. در این میان، نقش "مؤیدزاده عبدالرحمان پاشا" از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

عبدالرحمان پاشا با پیشینه‌ای که از تبریز داشته است، در آماسیه به طور کامل با حافظ آشنا می‌شود و استعداد و نبوغ او را در شعر و ادب فارسی به‌خوبی درک می‌کند. او حافظ را به سلطان«بایزید دوم» معرفی کرده و از توانایی‌های او در سخنوری و سرودن اشعار پرمغز سخن می‌گوید. بایزید دوم که خود علاقه‌مند به زبان و ادبیات فارسی است، تحت‌تأثیر توصیفات عبدالرحمان پاشا قرار ‌می‌گیرد و حافظ را به مقام مدرسی مدرسه‌ی آنکارا منصوب می‌کند.

این پیشنهاد، نقطه عطفی در زندگی حافظ به وجود می‌آورد و راه را برای حضور او در دربار عثمانی و آشنایی با نخبگان و ادیبان این سرزمین باز می‌کند. حافظ علاوه بر مهارت بی‌نظیر در سرودن شعر، در سایر علوم رایج زمان خود نیز صاحب‌کمال و تخصص بوده و آثار ارزشمندی از خود به یادگار گذاشته است. تسلط ایشان بر مباحث فقهی از خلال نگارش حاشیه‌ای بر کتاب شرح‌الوقایة در زمانی کوتاه و تقدیم آن به سلطان به‌وضوح آشکار می‌شود.

پس از تقدیم کتاب حاشیه بر شرح الوقایه لصدر الشریعه به سلطان، حافظ به مقام استادی مدرسه چلبی محمد در مرزیفون (واقع در استان آماسیه) نائل آمد. ایشان در ادامه به ترتیب در مدارس عتیق‌علی ‌پاشا (استانبول)، اورخان غازی (ازنیکِ بورسا)، صحن ثمان (استانبول) و در نهایت ایاصوفیه به تدریس علوم مختلف پرداختند.

حافظ عجم، در حدود سال ۱۵۴۲ با دریافت حقوق بازنشستگی ماهانه به مبلغ ۷۰ آقچه، از شغل رسمی خود بازنشسته می‌شود و با جدیت و اشتیاقی مضاعف به فعالیت‌های تألیفی در زمینه‌های مختلف علمی می‌پردازد. بررسی شواهد موجود نشان می‌دهد که حافظ عجم از نخستین سال‌های ورود به قلمرو عثمانی تا حدود ۲۵ سال بعد، به تدریس علوم مختلف اشتغال داشته است. در این دوران پربار، ایشان ضمن نگارش حاشیه‌های متعدد بر کتب مشهور زمان خود، تألیفات جدیدی نیز به گنجینه علوم افزوده و با ارتقای مستمر دانش و مهارت خود، به مقام استادی در مهم‌ترین مدارس امپراطوری عثمانی نائل آمده‌ است.

حافظ عجم، روشنایی‌بخش تاریکی‌ها با حاشیه‌نویسی

حاشیه‌نویسی، هنری ظریف و سترگ است که نیازمند دانش عمیق، قدرت تحلیل و قلمی توانا است. حافظ عجم با اتکا به این توانایی‌ها، بر متون مشهور زمان خود، از جمله شرح‌الوقایة، شرح المصباح، مفتاح العلوم، شرح المواقف و تجرید العقائد، حاشیه‌هایی نگاشته که گواه عمق دانش و تسلط او بر علوم مختلف است.

حاشیه، واژه‌ای آشنا که در حوزه‌ی ادبیات و علوم دینی نقشی کلیدی ایفا می‌کند. گویی در کنار متنی اصیل، کلیدی گره‌گشا به‌سوی فهم عمیق‌تر آن به دستمان می‌دهد. حافظ عجم، شاعری نامدار و چهره‌ای برجسته در عرصه‌ی حاشیه‌نویسی، از این کلیدها به بهترین نحو بهره برده و گامی بلند در مسیر روشنگری اندیشه‌ها برداشته است.

حاشیه‌نویسی حافظ عجم نه‌تنها از نظر علمی ارزشمند بودند، بلکه ارتقای مقام علمی و مدرسی او را نیز به دنبال داشتند. آثار حائز اهمیت حافظ عجم در حاشیه‌نویسی عبارت‌اند از: