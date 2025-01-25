هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ سفری رسمی به بغداد خواهد داشت. در این سفر، وی با مقامات بلندپایه عراق از جمله رئیس‌جمهور عبداللطیف رشید، نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی، رئیس مجلس نمایندگان محمود مشهدانی و معاون نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه فؤاد حسین دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

در این دیدارها، روابط دوجانبه ترکیه و عراق و تحولات منطقه‌ای بررسی خواهد شد.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد هاکان فیدان در این مذاکرات، بر عزم ترکیه برای تقویت روابط با عراق بر پایه دستورکار مثبت و چارچوبی ساختاریافته تأکید کرده و نقش سازوکارهای همکاری ایجاد شده پس از سفر تاریخی رئیس‌جمهور ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ را یادآور خواهد شد.

همچنین وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت عراق و نقش حیاتی آن برای منطقه تأکید کرده و حمایت ترکیه از تلاش‌های دولت السودانی برای کاهش تأثیرات منفی تحولات منطقه‌ای بر عراق از جمله حملات اسرائیل در منطقه را اعلام خواهد کرد.

از دیگر موضوعات موردبحث، تأکید بر لزوم تقویت روابط حسن هم‌جواری میان عراق و سوریه، ادامه همکاری‌های امنیتی و مبارزه با تروریسم، اعلام رضایت از تصمیم عراق مبنی بر معرفی گروه پ.‌ک.ک به‌عنوان گروه تروریستی ممنوعه و انتظار از عراق برای اقدامات قاطع‌تر در پاکسازی این گروه تروریستی از خاک خود خواهد بود.