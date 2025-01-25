هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز ۲۶ ژانویه ۲۰۲۵ سفری رسمی به بغداد خواهد داشت. در این سفر، وی با مقامات بلندپایه عراق از جمله رئیسجمهور عبداللطیف رشید، نخستوزیر محمد شیاع السودانی، رئیس مجلس نمایندگان محمود مشهدانی و معاون نخستوزیر و وزیر امور خارجه فؤاد حسین دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
در این دیدارها، روابط دوجانبه ترکیه و عراق و تحولات منطقهای بررسی خواهد شد.
پیشبینیها نشان میدهد هاکان فیدان در این مذاکرات، بر عزم ترکیه برای تقویت روابط با عراق بر پایه دستورکار مثبت و چارچوبی ساختاریافته تأکید کرده و نقش سازوکارهای همکاری ایجاد شده پس از سفر تاریخی رئیسجمهور ترکیه در آوریل ۲۰۲۴ را یادآور خواهد شد.
همچنین وزیر امور خارجه ترکیه بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت عراق و نقش حیاتی آن برای منطقه تأکید کرده و حمایت ترکیه از تلاشهای دولت السودانی برای کاهش تأثیرات منفی تحولات منطقهای بر عراق از جمله حملات اسرائیل در منطقه را اعلام خواهد کرد.
از دیگر موضوعات موردبحث، تأکید بر لزوم تقویت روابط حسن همجواری میان عراق و سوریه، ادامه همکاریهای امنیتی و مبارزه با تروریسم، اعلام رضایت از تصمیم عراق مبنی بر معرفی گروه پ.ک.ک بهعنوان گروه تروریستی ممنوعه و انتظار از عراق برای اقدامات قاطعتر در پاکسازی این گروه تروریستی از خاک خود خواهد بود.
فیدان بر اهمیت پروژه راه توسعه و نقش استراتژیک آن تأکید کرده و خواستار تسریع اقدامات اجرایی در این زمینه و تقویت روابط اقتصادی و تجاری دوجانبه، بهویژه رفع موانع موجود در این حوزه خواهد شد.
انتظار میرود در این سفر، هاکان فیدان بر حمایت ترکیه از امنیت و رفاه ترکمنهای عراق، بهویژه در کرکوک و رفع نگرانیهای آنان در زمینههای سیاسی و امنیتی نیز تأکید نماید.
ترکیه و عراق دارای روابط عمیق تاریخی، فرهنگی و اقتصادی هستند. عراق با حجم تجارت دوجانبهای بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار، از شرکای اقتصادی اصلی ترکیه محسوب میشود. روابط دو کشور در سالهای اخیر شاهد پیشرفتهای چشمگیری بوده و در زمینههای امنیتی و مبارزه با تروریسم نیز همکاریهای قابلتوجهی داشتهاند.
در سفر پیشین وزیر امور خارجه ترکیه به بغداد در مارس ۲۰۲۴، نشست سازوکار امنیتی سطح عالی میان دو کشور برگزار شد که در آن عراق، پ.ک.ک را بهعنوان گروه تروریستی ممنوعه اعلام کرد؛ اقدامی که بهعنوان گامی مهم در همکاریهای امنیتی میان دو کشور ارزیابی شد.