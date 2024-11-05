سیاست
ترکیه با امتیاز کامل در شاخص جهانی امنیت سایبری به‌عنوان «کشور الگو» معرفی شد
ترکیه با دستیابی به بالاترین امتیاز در شاخص جهانی امنیت سایبری، به‌عنوان کشوری الگو در این حوزه شناخته شد.
قطع ارتباط جهانی یک شرکت فناوری آمریکایی خدمات دهنده به مایکروسافت / عکس: AA
5 نوامبر 2024

ترکیه با کسب امتیاز کامل در تمامی معیارهای «شاخص جهانی امنیت سایبری» اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل، در میان ۱۹۴ کشور به‌عنوان «کشور الگو» شناخته شد.

شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات، به ارزیابی و بررسی زیرساخت‌ها، چارچوب‌های حقوقی، ظرفیت‌های فنی، توسعه‌یافتگی سازمانی و همکاری‌های بین نهادی کشورهای مختلف در حوزه امنیت سایبری می‌پردازد. ترکیه در این شاخص در تمامی معیارها، از جمله ساختار سازمانی و چارچوب‌های قانونی، نمره کامل کسب کرده و در گروه کشورهایی با عملکرد الگو قرار گرفته است.

طبق برنامه سالانه ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۵، این کشور برنامه‌های متعددی را در زمینه امنیت سایبری اجرا کرده است. از مجموع بیش از ۱۰ هزار شرکت فعال در مناطق توسعه فناوری ترکیه تا ماه اوت، ۵۹ درصد و از میان ۱۳۰۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۱۸ درصد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند. سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در حوزه فناوری و نوآوری از جمله محورهای برنامه‌ریزی‌های این کشور در حوزه امنیت سایبری بوده است.

ایجاد اکوسیستم امنیت سایبری

در راستای تقویت امنیت سایبری، نهادهای ترکیه از جمله ریاست صنایع دفاعی و مؤسسه امنیت سایبری توبیتاک (TÜBİTAK) با همکاری دانشگاه‌ها، برنامه‌هایی را برای ایجاد یک اکوسیستم با مشارکت گسترده به اجرا گذاشته‌اند. این برنامه‌ها به‌منظور توسعه فناوری‌های سایبری و پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این حوزه طراحی شده است.

 تا ماه سپتامبر، ۲۵۵ شرکت، ۴۰۱ محصول و ۶۴۹ خدمت در خوشه امنیت سایبری ترکیه تحت نظارت دفتر تحول دیجیتال ریاست‌جمهوری و با همکاری صنایع دفاعی فعالیت می‌کنند. این خوشه، شبکه‌ای از شرکت‌ها و متخصصان حوزه امنیت سایبری را شامل می‌شود و در توسعه استانداردها و ارتقای سطح ایمنی سایبری نقش دارد.

شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل

 در شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سازمان ملل، امتیاز کامل به معنای دستیابی به بالاترین امتیاز ممکن در تمامی معیارهای ارزیابی است. این معیارها شامل مقررات قانونی، زیرساخت‌های فنی، ساختار سازمانی، توسعه ظرفیت‌ها و همکاری‌های بین نهادی هستند. کشورهایی که در این شاخص امتیاز کامل کسب می‌کنند، در تمام این زمینه‌ها به استانداردهای بالایی دست یافته‌اند و به‌عنوان کشورهای الگو یا پیشرو در زمینه امنیت سایبری شناخته می‌شوند.

 ترکیه در این ارزیابی با نمرات بالا در تمامی شاخص‌ها به‌عنوان یک کشور الگو شناخته شد. در این بررسی، توانایی‌های فنی، زیرساخت‌ها، همکاری‌های بین نهادی و حمایت‌های دولتی از امنیت سایبری مورد ارزیابی قرار گرفت.

 ترکیه با راه‌اندازی ۲۳۰۴ «مرکز پاسخ‌دهی به حوادث سایبری» (CIC) و ۱۴ مرکز تخصصی، شبکه‌ای گسترده برای واکنش به تهدیدات سایبری ایجاد کرده است. این مراکز به‌عنوان بسترهای پاسخ‌گویی به تهدیدات عمل کرده و هماهنگی‌های بین نهادی را در این زمینه تسهیل می‌کنند.

استراتژی ملی امنیت سایبری

استراتژی ملی امنیت سایبری و برنامه اقدام ۲۰۲۴-۲۰۲۸ ترکیه به‌عنوان چهارمین برنامه ملی در این حوزه، اهداف مشخصی را برای توسعه زیرساخت‌های امنیت سایبری تعیین کرده است. این برنامه، یک چارچوب جامع برای بهبود امنیت سایبری در ترکیه فراهم می‌کند. در این استراتژی، اهمیت حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی موردتوجه قرار گرفته و پیشنهاد شده است که چارچوب‌های قانونی مستقلی به‌جای مقررات موجود در قانون ارتباطات الکترونیک برای این حوزه تدوین شود.

برنامه مذکور، با همکاری بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی، به دنبال ارتقای توانمندی‌های امنیت سایبری کشور و پیشرفت در این حوزه است.

