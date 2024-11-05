ترکیه با کسب امتیاز کامل در تمامی معیارهای «شاخص جهانی امنیت سایبری» اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل، در میان ۱۹۴ کشور به‌عنوان «کشور الگو» شناخته شد.

شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات، به ارزیابی و بررسی زیرساخت‌ها، چارچوب‌های حقوقی، ظرفیت‌های فنی، توسعه‌یافتگی سازمانی و همکاری‌های بین نهادی کشورهای مختلف در حوزه امنیت سایبری می‌پردازد. ترکیه در این شاخص در تمامی معیارها، از جمله ساختار سازمانی و چارچوب‌های قانونی، نمره کامل کسب کرده و در گروه کشورهایی با عملکرد الگو قرار گرفته است.

طبق برنامه سالانه ریاست‌جمهوری ترکیه برای سال ۲۰۲۵، این کشور برنامه‌های متعددی را در زمینه امنیت سایبری اجرا کرده است. از مجموع بیش از ۱۰ هزار شرکت فعال در مناطق توسعه فناوری ترکیه تا ماه اوت، ۵۹ درصد و از میان ۱۳۰۰ مرکز تحقیق و توسعه، ۱۸ درصد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیت دارند. سرمایه‌گذاری‌های ترکیه در حوزه فناوری و نوآوری از جمله محورهای برنامه‌ریزی‌های این کشور در حوزه امنیت سایبری بوده است.

ایجاد اکوسیستم امنیت سایبری

در راستای تقویت امنیت سایبری، نهادهای ترکیه از جمله ریاست صنایع دفاعی و مؤسسه امنیت سایبری توبیتاک (TÜBİTAK) با همکاری دانشگاه‌ها، برنامه‌هایی را برای ایجاد یک اکوسیستم با مشارکت گسترده به اجرا گذاشته‌اند. این برنامه‌ها به‌منظور توسعه فناوری‌های سایبری و پشتیبانی از فعالیت‌های تحقیق و توسعه در این حوزه طراحی شده است.

تا ماه سپتامبر، ۲۵۵ شرکت، ۴۰۱ محصول و ۶۴۹ خدمت در خوشه امنیت سایبری ترکیه تحت نظارت دفتر تحول دیجیتال ریاست‌جمهوری و با همکاری صنایع دفاعی فعالیت می‌کنند. این خوشه، شبکه‌ای از شرکت‌ها و متخصصان حوزه امنیت سایبری را شامل می‌شود و در توسعه استانداردها و ارتقای سطح ایمنی سایبری نقش دارد.

شاخص جهانی امنیت سایبری اتحادیه بین‌المللی مخابرات سازمان ملل