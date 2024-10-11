بیست و نهمین کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل «کاپ ۲۹» (COP29) قرار است در باکو برگزار شود. در آستانه نزدیک شدن به مراسم اصلی، پیشنشست کاپ ۲۹ برگزار شد. این مراسم بستری برای پیشبرد مذاکرات کلیدی اقلیمی و فراهمسازی زمینه برای نشست کاپ ۲۹ فراهم میکند که قرار است در تاریخهای ۱۱ و ۱۲ ماه نوامبر برگزار شود.
در مراسم پیشنشست، مراد کوروم، وزیر محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه که به باکو سفر کرده بود تأکید کرد: ما در کنار کشور دوست و برادر آذربایجان ایستادهایم و در این روند از دولت آذربایجان حمایت کامل خواهیم کرد. او همچنین ابراز امیدواری کرد که نشست کاپ ۲۹ بتواند تصمیمات کلیدی و مهمی برای آینده تغییرات اقلیمی در سطح جهانی بگیرد.
پیشنشست کاپ ۲۹: بستری برای پیشبرد مذاکرات کلیدی اقلیمی
در مراسم پیشنشست کاپ ۲۹، مختار بابایف، رئیس منتخب COP29 ضمن اشاره به ضرورت اقدامات فوری، اهداف کلیدی این نشست را برشمرد. بابایف بر اهمیت تکمیل کار بر روی ماده ۶ توافقنامه پاریس که نقش کلیدی در هدایت منابع مالی و فنی به کشورهای نیازمند دارد، تأکید کرد.
علاوه بر آن، افزایش چشمگیر کمکها به صندوقهای اقلیمی، از جمله «صندوق اقلیم سبز» (GCF) و «صندوق سازگاری» (Adaptation Fund) و همچنین تأمین منابع مالی لازم برای پاسخگویی به خسارات و زیانهای ناشی از تغییرات اقلیمی از دیگر اولویتهای این نشست معرفی شد.
در این نشست سیمون استیل، دبیر اجرایی تغییرات اقلیمی سازمان ملل تأکید کرد که موفقیت در دستیابی به اهداف اقلیمی و مدیریت بحران تنها از طریق همکاری و تأمین منابع مالی کافی میسر است. وی تأکید کرد: ما باید در این نشست تعهدات مالی جدیتری بپذیریم تا بتوانیم از تشدید بحرانهای اقلیمی جلوگیری کنیم و به اهداف جهانی دست یابیم.
تعهدات ترکیه در مقابله با تغییرات اقلیمی
مراد کوروم، محیطزیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه، نیز با اشاره به تعهدات کشورش در زمینه تغییرات اقلیمی گفت که ترکیه به هدف خود برای رسیدن به انتشار صفر خالص کربن تا سال ۲۰۵۳ پایبند است. وی تأکید کرد که کشورش در نشست کاپ ۲۹ نقشی فعال خواهد داشت و امیدوار است که این رویداد بستری برای تصمیمگیریهای مؤثر و اقدامات ملموس در زمینه مقابله با تغییرات اقلیمی باشد.
پیشبینی میشود که نشست کاپ ۲۹ بهعنوان یک آزمون مهم برای تعهدات جهانی به کاهش گرمایش زمین و حمایت از کشورهای آسیبپذیر در برابر تغییرات اقلیمی عمل کند. این نشست فرصتی است تا جهان با همگرایی جهانی و تلاش مشترک به اهداف تعیینشده در توافقنامه پاریس نزدیکتر شود و در راستای تحول اقتصادی و اجتماعی برای مقابله با بحران اقلیمی گامهای مؤثری بردارد.