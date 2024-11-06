رئیس جمهوری ترکیه که برای شرکت در یازدهمین نشست سازمان دولتهای ترک در بیشکک بهسر میبرد، روز گذشته طی جلسات دو جانبه بین سران ترکیه و قرقیزستان و نشست هیئتهای همراه در کاخ ریاست جمهوری، چندین و چند تفاهمنامه همکاری بین ترکیه و قرقیزستان امضا شد.رجب طیب اردوغان و صدیر جپاروف در این شست، بیانیهای تحت عنوان ارتقای روابط دو جانبه از سطح شراکت استراتژیک به مشارکت استراتژیک جامع، امضا کردند.هاکان فیدان، وزیر امور خارجه جمهوری ترکیه، تفاهمنامه همکاریهای امنیتی را با وزیر امور خارجه قرقیزستان امضا کرد، سپس همکاری در حوزه تجارت محصولات حیوانی را با وزیر کشاورزی و صنایع تبدیلی قرقیزستان، باکیت توروبایئو، امضا کرد.فیدان همچنین تفاهمنامه همکاری در حوزه مهاجرت را با وزیر کار، امور اجتماعی و مهاجرت قرقیزستان، جیلدیز پولوتوف، امضا کرد.در ادامه، یادداشت تفاهم در مورد موافقتنامه حذف بدهی و همکاری اقتصادی و مالی طی نشستی بین وزارت امور خارجه ترکیه و شورای وزیران قرقیزستان به نمایندگی از حکومتهای دو کشور، صورت پذیرفت؛ هاکان فیدان و آلماز باکتایف، وزیر دارایی جمهوری قرقیزستان، این تفاهمنامه را امضا کردند.تفاهمنامه همکاری در موضوعات مختلف مثل همکاری در صنایع نظامی، انرژی و بهرهوری از آن، خدمات سمعی و بصری، ایمنی محصول و کنترل بازار، توسعه دیجیتال، موضوعات حوزه بانکی و پولی، آموزش و تربیت پرسنل در بخش سینولوژِی، پروژه ساخت و بهرهبرداری از نیروگاهها برقآبی و موضوعات مروبوط به پیوند عضو به امضای مسئولان مربوط به هر حوزه رسید.رجب طیب اردوغان علاوه بر پروتکل همکاری در زمینه پیوند اعضا، موافقتنامه ساخت بیمارستان دوستی قرقیزستان و ترکیه و مدیریت مشترک آن؛ همچنین دریافت آموزش پزشکی عمومی و تخصصی به اتباع قرقیزستان در ترکیه به تصویب طرفین رسید.