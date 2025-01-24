اسقف «ماریان ادوگار باد» در مراسم دعای کلیسای جامع واشنگتن اعلام کرده بود که ترامپ باعث ایجاد ترس در میان مهاجران و افراد همجنس‌گرا شده است و از او خواست با این افراد مهربان باشد. ترامپ نیز به این اظهارنظر، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» واکنش تندی نشان داد و از اسقف و کلیسا خواست که عذرخواهی کنند.

همچنین دونالد ترامپ، مراسم دعا را بی‌هیجان و کسل‌کننده توصیف کرد و اظهار داشت که اسقف در سیاست دخالت کرده است.