اسقف «ماریان ادوگار باد» در مراسم دعای کلیسای جامع واشنگتن اعلام کرده بود که ترامپ باعث ایجاد ترس در میان مهاجران و افراد همجنسگرا شده است و از او خواست با این افراد مهربان باشد. ترامپ نیز به این اظهارنظر، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» واکنش تندی نشان داد و از اسقف و کلیسا خواست که عذرخواهی کنند.
همچنین دونالد ترامپ، مراسم دعا را بیهیجان و کسلکننده توصیف کرد و اظهار داشت که اسقف در سیاست دخالت کرده است.
ترامپ در پست خود نوشت که اسقفی که در مراسم دعا سخنرانی کرده است، یک دشمن افراطی است و از اسقف انتقاد کرد که وارد دنیای سیاست شده و مراسم را به این شکل برگزار کرده است.
ترامپ در اولین روز ریاستجمهوری دور دوم خود، تصمیمهای جدیدی گرفت که به اخراج مهاجران غیرقانونی مربوط میشود. او همچنین اعلام کرد که فقط دو جنسیت، مرد و زن را به رسمیت میشناسد.