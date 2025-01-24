سیاست
2 دقیقه خواندن
واکنش تند ترامپ به انتقاد اسقف واشنگتن در مراسم دعا
دونالد ترامپ پس از انتقادها اسقف واکنش تندی نشان داد و خواستار عذرخواهی او و کلیسا شد.
واکنش تند ترامپ به انتقاد اسقف واشنگتن در مراسم دعا
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده در کنار ماریان ادوگار باد در مراسم روز ملی دعا / عکس: Reuters
24 ژانویه 2025

اسقف «ماریان ادوگار باد» در مراسم دعای کلیسای جامع واشنگتن اعلام کرده بود که ترامپ باعث ایجاد ترس در میان مهاجران و افراد همجنس‌گرا شده است و از او خواست با این افراد مهربان باشد. ترامپ نیز به این اظهارنظر، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» واکنش تندی نشان داد و از اسقف و کلیسا خواست که عذرخواهی کنند.

همچنین دونالد ترامپ، مراسم دعا را بی‌هیجان و کسل‌کننده توصیف کرد و اظهار داشت که اسقف در سیاست دخالت کرده است.

مطالب پیشنهادی

ترامپ در پست خود نوشت که اسقفی که در مراسم دعا سخنرانی کرده است، یک دشمن افراطی است و از اسقف انتقاد کرد که وارد دنیای سیاست شده و مراسم را به این شکل برگزار کرده است.

ترامپ در اولین روز ریاست‌جمهوری دور دوم خود، تصمیم‌های جدیدی گرفت که به اخراج مهاجران غیرقانونی مربوط می‌شود. او همچنین اعلام کرد که فقط دو جنسیت، مرد و زن را به رسمیت می‌شناسد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us