ممنوعیت ورود کشتی اسرائیلی به بنادر جزیره مالت
نیروهای امنیت دریایی مالت به دلیل نگرانی از احتمال استفاده محموله یک کشتی به مقصد اسرائیل در جنگ علیه غزه، ورود آن را به آب‌های خود ممنوع کردند.
نمایی از آب‌های جزیره مالت و گارد ساحلی این کشور/ عکس: AP
10 اکتبر 2024

فعالان حامی فلسطین اعلام کرده‌اند که اسرائیل طی یک سال اخیر دست‌کم ۴۱,۹۰۰ نفر را که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند، به قتل رسانده و ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین کرده هستدن. این فعالان از دولت مالت خواسته‌اند تا مانع ورود کشتی "کاترین ام‌وی" به بنادر این کشور شود.

به گفته گروه‌های حقوق بشری، این کشتی با پرچم پرتغال در حال حرکت بوده و کاپیتان آن درخواست پهلوگیری در یکی از بنادر مالت برای تعویض خدمه پیش از ادامه سفر به مقصد نهایی را داده بود. طبق برخی گزارش‌های تأیید نشده، کشتی به ظن حمل مواد منفجره توقیف شده است.

سخنگوی دولت مالت درباره این ماجرا گفت: دولت ما نه‌تنها اجازه پهلوگیری به کشتی کاترین ام‌وی را نخواهد داد، بلکه سوخت‌گیری آن نیز ممنوع خواهد بود.

گفته می‌شود این تصمیم پس از درخواست‌های مکرر فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، از دولت‌ها برای پایبندی به کنوانسیون جهانی ممنوعیت نسل‌کشی و نیز بر اساس حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژانویه که به‌احتمال ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه اشاره داشت، گرفته شده است.

آلبانیز در این باره اظهار داشت: به‌محض آگاهی از این موضوع، با دولت مالت نامه‌نگاری کرده و از آن‌ها استدعا کردم باتوجه‌به مواضع بشردوستانه‌ای که همواره در قبال فلسطین اتخاذ کرده‌اند، از ورود این کشتی جلوگیری کنند.

او در نامه خود به دولت مالت تأکید کرده است که هرگونه تصمیمی برخلاف این اقدام، نه‌تنها نقض ماده یک کنوانسیون ژنو خواهد بود، بلکه می‌تواند به‌عنوان نوعی همکاری در نسل‌کشی که تاکنون جان بیش از ۴۲,۶۰۰ فلسطینی، از جمله حداقل ۱۶,۷۶۵ کودک را گرفته، تلقی شود.

 

