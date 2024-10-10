فعالان حامی فلسطین اعلام کرده‌اند که اسرائیل طی یک سال اخیر دست‌کم ۴۱,۹۰۰ نفر را که بیشتر آن‌ها غیرنظامی بوده‌اند، به قتل رسانده و ارتکاب نسل‌کشی علیه مردم فلسطین کرده هستدن. این فعالان از دولت مالت خواسته‌اند تا مانع ورود کشتی "کاترین ام‌وی" به بنادر این کشور شود.

به گفته گروه‌های حقوق بشری، این کشتی با پرچم پرتغال در حال حرکت بوده و کاپیتان آن درخواست پهلوگیری در یکی از بنادر مالت برای تعویض خدمه پیش از ادامه سفر به مقصد نهایی را داده بود. طبق برخی گزارش‌های تأیید نشده، کشتی به ظن حمل مواد منفجره توقیف شده است.

سخنگوی دولت مالت درباره این ماجرا گفت: دولت ما نه‌تنها اجازه پهلوگیری به کشتی کاترین ام‌وی را نخواهد داد، بلکه سوخت‌گیری آن نیز ممنوع خواهد بود.

گفته می‌شود این تصمیم پس از درخواست‌های مکرر فرانچسکا آلبانیز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین، از دولت‌ها برای پایبندی به کنوانسیون جهانی ممنوعیت نسل‌کشی و نیز بر اساس حکم دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در ژانویه که به‌احتمال ارتکاب نسل‌کشی توسط اسرائیل در غزه اشاره داشت، گرفته شده است.