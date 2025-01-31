فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، در افتتاحیه سمپوزیوم « بزرگداشت آلو آلاتلی» که در دفتر منطقه‌ای استانبول برگزار شد، بیان کرد که هدف از این گردهمایی نه صرفاً برگزاری یک مراسم یادبود، بلکه فرصتی برای گفت‌وگو، درک بهتر و تفسیر عمیق‌تر شخصیت آلو آلاتلی است.

آلتون ادامه داد: امروز در مبارزه‌ای جدی و تلاشی مستمر برای شکستن زنجیرهای خود هستیم و در چنین تمدنی زندگی می‌کنیم.

وی افزود: امروز ترکیه‌ای که آلو آلاتلی از آن به‌عنوان کشوری با هویت خاص و فراتر از درک عقل ساده یاد می‌کند، در‌واقع در حال پیشبرد مبارزه‌ای پیشگامانه و الگویی در زمینه آزادی، رشد، آگاهی و هویت‌یابی است.

آلتون افزود که ترکیه، همان‌طور که آلو آلاتلی گفته است، کشوری است که با معیارهای معمول قابل درک نیست و هویتی منحصر‌به‌فرد دارد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری تصریح کرد که ترکیه در مسیر مدرنیته‌ای متفاوت، علی‌رغم فشارهای ناشی از برنامه‌های غربی‌سازی و سلطه‌طلبی، در حال پیمودن مسیر خود است و با نظام ناعادلانه جهانی که مبتنی بر بهره‌کشی است، مقابله می‌کند.

وی تاکید کرد که این مبارزه، در حقیقت، تلاشی برای رهایی از سیستم وابستگی جهانی و دستیابی به آزادی واقعی است.

آلتون در ادامه سخنان خود، آلو آلاتلی را از معماران فکری این مبارزه دانسته و از او به‌عنوان یک روشنفکر عمومی، منتقد فرهنگی، هنرمند و آموزگاری پرشور یاد کرد.

وی گفت: آلو آلاتلی شخصیتی بود که دغدغه ملت خود را داشت و حقیقت را در دنیای پر از بحران‌های ناعادلانه، ارزشی مهم می‌دانست که باید حفظ شود.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری با اشاره به سخنان دختر آلاتلی، فوندا فیروز آکتان، تاکید کرد که امیدواری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فکری او بود. وی افزود: او همیشه امید را زنده نگه داشت، شجاعانه عمل کرد و دیگران را به سخن گفتن و اقدام ترغیب کرد. او در برابر پذیرش ناگزیر بودن شرایط تحمیلی ایستادگی کرده و بر این باور بود که شر، سرنوشت اجتناب‌ناپذیر بشر نیست.