آلتون در سمپوزیوم آلو آلاتلی: ترکیه در مبارزه برای آگاهی و آزادی الگوی جهانی است
فخرالدین آلتون، در افتتاحیه سمپوزیوم «اندیشمندی در پاسداری از ترکیه: بزرگداشت آلو آلاتلی» سخنرانی کرد. وی با اشاره به دیدگاه آلو آلاتلی درباره ترکیه، تاکید کرد که ترکیه در تاریخ مدرن جهان، مبارزه‌ای پیشگامانه و الگو برای آزادی، رشد، آگاهی و هویت‌یابی ارائه کرده است.
فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه / عکس : AA
31 ژانویه 2025

فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری، در افتتاحیه سمپوزیوم « بزرگداشت آلو آلاتلی» که در دفتر منطقه‌ای استانبول برگزار شد، بیان کرد که هدف از این گردهمایی نه صرفاً برگزاری یک مراسم یادبود، بلکه فرصتی برای گفت‌وگو، درک بهتر و تفسیر عمیق‌تر شخصیت آلو آلاتلی است.

آلتون ادامه داد: امروز در مبارزه‌ای جدی و تلاشی مستمر برای شکستن زنجیرهای خود هستیم و در چنین تمدنی زندگی می‌کنیم.

وی افزود: امروز ترکیه‌ای که آلو آلاتلی از آن به‌عنوان کشوری با هویت خاص و فراتر از درک عقل ساده یاد می‌کند، در‌واقع در حال پیشبرد مبارزه‌ای پیشگامانه و الگویی در زمینه آزادی، رشد، آگاهی و هویت‌یابی است.

آلتون افزود که ترکیه، همان‌طور که آلو آلاتلی گفته است، کشوری است که با معیارهای معمول قابل درک نیست و هویتی منحصر‌به‌فرد دارد.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری تصریح کرد که ترکیه در مسیر مدرنیته‌ای متفاوت، علی‌رغم فشارهای ناشی از برنامه‌های غربی‌سازی و سلطه‌طلبی، در حال پیمودن مسیر خود است و با نظام ناعادلانه جهانی که مبتنی بر بهره‌کشی است، مقابله می‌کند.

وی تاکید کرد که این مبارزه، در حقیقت، تلاشی برای رهایی از سیستم وابستگی جهانی و دستیابی به آزادی واقعی است.

آلتون در ادامه سخنان خود، آلو آلاتلی را از معماران فکری این مبارزه دانسته و از او به‌عنوان یک روشنفکر عمومی، منتقد فرهنگی، هنرمند و آموزگاری پرشور یاد کرد.

وی گفت: آلو آلاتلی شخصیتی بود که دغدغه ملت خود را داشت و حقیقت را در دنیای پر از بحران‌های ناعادلانه، ارزشی مهم می‌دانست که باید حفظ شود.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری با اشاره به سخنان دختر آلاتلی، فوندا فیروز آکتان، تاکید کرد که امیدواری یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فکری او بود. وی افزود: او همیشه امید را زنده نگه داشت، شجاعانه عمل کرد و دیگران را به سخن گفتن و اقدام ترغیب کرد. او در برابر پذیرش ناگزیر بودن شرایط تحمیلی ایستادگی کرده و بر این باور بود که شر، سرنوشت اجتناب‌ناپذیر بشر نیست.

آلتون در بخش دیگری از سخنانش، به دیدگاه‌های آلاتلی درباره نظم جدید جهانی اشاره کرد و گفت که او در دهه ۲۰۰۰ از فاشیسم پست‌مدرن سخن می‌گفت و معتقد بود که علی‌رغم هزینه‌های فراوانی که این نظام تحمیل می‌کند، در‌نهایت موفق نخواهد شد.

وی یادآوری کرد که آلاتلی پیش‌بینی کرده بود که انحصار اطلاعات که از ابزارهای اصلی این نظم جهانی است، ظرف ۲۰ سال آینده شکسته خواهد شد. آلتون گفت: او معتقد بود که برای این امر، باید نگرشی جدید به دانش ایجاد کرد و خود نیز در این مسیر تلاش زیادی کرد. تاسیس دانشگاه کاپادوکیا نمونه‌ای از این تلاش‌ها بود.

رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد که آلاتلی همواره به تولید دانش و رفع مشکلات فکری موجود در جامعه توجه داشت.

وی اظهار داشت: او مسائلی مانند اطلاعات ناقص، تعصب، احساس‌گرایی، بهره‌کشی از احساسات، تعمیم‌های نادرست، بی‌دقتی و شتاب‌زدگی را از چالش‌های مهم تفکر ترکی دانسته و بر رفع آن‌ها تاکید داشت.

آلتون در بخش پایانی سخنان خود، آلاتلی را فردی دانست که جامعه و فرآیندهای آن را به‌خوبی تحلیل می‌کرد.

وی افزود: به‌عنوان یک جامعه‌شناس، از رمان‌های او درس‌های زیادی گرفتم و همواره تلاش کردم که دانشجویانم نیز آثار او را مطالعه کنند.

وی افزود که آلاتلی همیشه مدافع حق و عدالت بوده و در همین راستا، یکی از حامیان ثابت‌قدم آرمان فلسطین و تلاش‌های رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در عرصه عدالت جهانی بوده است.

آلتون همچنین به سخنرانی شجاعانه آلاتلی در سال ۲۰۱۴ هنگام دریافت جایزه ریاست‌جمهوری در حوزه فرهنگ و هنر اشاره کرد و گفت که او در آن سخنرانی، از سیاست‌های جهانی انتقاد کرده و جمله‌ای از جورج اورول را نقل کرده بود: در زمانی که فریبکاری جهانی حاکم است، گفتن حقیقت یک عمل انقلابی است.

سمپوزیوم با حضور نویسندگان، دانشگاهیان و شخصیت‌هایی از‌جمله فوندا فیروز آکتان، نابی آوجی، عایشه بوهورلر و دیگر مهمانان برگزار شد و شامل سه نشست تخصصی با عناوین شهادت‌ها، خاطرات و دیدگاه‌ها، ادبیات و رمان؛ دنیای آلاتلی از نگاه قلمش و اندیشه و نقد؛ افق فکری آلِو آلاتلی بود.

