ترکیه
ترکیه ۱۹.۹ میلیارد دلار برای پروژه جاده توسعه سرمایه‌گذاری می‌کند
 ترکیه با سرمایه‌گذاری ۱۹.۹ میلیارد دلار در پروژه جاده توسعه، به ساخت ۲۰۹۴ کیلومتر راه‌آهن و ۳۳۱ کیلومتر بزرگراه برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل بین خلیج و اروپا می‌پردازد.
عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه / عکس: AA
28 نوامبر 2024

ترکیه با سرمایه‌گذاری ۱۹.۹ میلیارد دلار در پروژه «جاده توسعه»، به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای می‌پردازد. این طرح شامل ساخت و گسترش ۲۰۹۴ کیلومتر خط راه‌آهن و ۳۳۱ کیلومتر بزرگراه است که هدف آن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل کالا بین خلیج و اروپا است.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود روابط بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای ایفا خواهند کرد. وی به تشریح جزئیات پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های راه‌آهن و بزرگراه در چارچوب پروژه جاده توسعه پرداخت و افزود که ترکیه در حال انجام مذاکرات با عراق برای پیگیری مراحل مختلف این پروژه است.

بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، این پروژه شامل اتصال ۲۰۹۴ کیلومتر خطوط ریلی از ترکیه به سایر کشورها خواهد بود. برای تحقق این هدف، ۱۶۵۵ کیلومتر راه‌آهن جدید به خطوط موجود اضافه می‌شود و مجموعاً ۱۷.۹ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد شد. هم‌اکنون ساخت ۹۲۸ کیلومتر از این خطوط در حال اجرا است که برای آن ۷.۱ میلیارد دلار بودجه تخصیص یافته است. همچنین ۷۲۷ کیلومتر خط جدید نیز برنامه‌ریزی شده است که ۵۰۱ کیلومتر آن بین نواحی اوواکوی و نصیبین در ماردین، شانلی‌اورفه و غازی عینتاب ساخته می‌شود.

در بخش بزرگراه، وزارتخانه اعلام کرده است که ۳۳۱ کیلومتر جاده جدید ساخته خواهد شد. این شامل ۲۳ کیلومتر در بخش اواکوی-جیزره و ۳۰۸ کیلومتر در مسیر جیزره-شانلی‌اورفه است. هزینه پیش‌بینی‌شده برای این بخش حدود ۲ میلیارد دلار تخمین زده شده است.

پروژه جاده توسعه به‌عنوان یکی از طرح‌های کلیدی ترکیه برای بهبود زیرساخت‌ها و افزایش نقش این کشور در زنجیره تأمین جهانی معرفی شده است. این مسیر به‌عنوان کوتاه‌ترین و عملی‌ترین راه برای اتصال خلیج به اروپا در نظر گرفته شده و پیش‌بینی می‌شود سالانه ۷.۵ میلیون TEU بار (معادل ۲۰ فوت) از طریق این مسیر جابه‌جا شود.

