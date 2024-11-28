ترکیه با سرمایه‌گذاری ۱۹.۹ میلیارد دلار در پروژه «جاده توسعه»، به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای می‌پردازد. این طرح شامل ساخت و گسترش ۲۰۹۴ کیلومتر خط راه‌آهن و ۳۳۱ کیلومتر بزرگراه است که هدف آن تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و تسهیل حمل‌ونقل کالا بین خلیج و اروپا است.

عبدالقادر اورال‌اوغلو، وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه اعلام کرد که این پروژه‌ها نقش مهمی در بهبود روابط بین‌المللی و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه‌ای ایفا خواهند کرد. وی به تشریح جزئیات پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های راه‌آهن و بزرگراه در چارچوب پروژه جاده توسعه پرداخت و افزود که ترکیه در حال انجام مذاکرات با عراق برای پیگیری مراحل مختلف این پروژه است.

بر اساس اعلام وزارت حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، این پروژه شامل اتصال ۲۰۹۴ کیلومتر خطوط ریلی از ترکیه به سایر کشورها خواهد بود. برای تحقق این هدف، ۱۶۵۵ کیلومتر راه‌آهن جدید به خطوط موجود اضافه می‌شود و مجموعاً ۱۷.۹ میلیارد دلار در این بخش سرمایه‌گذاری خواهد شد. هم‌اکنون ساخت ۹۲۸ کیلومتر از این خطوط در حال اجرا است که برای آن ۷.۱ میلیارد دلار بودجه تخصیص یافته است. همچنین ۷۲۷ کیلومتر خط جدید نیز برنامه‌ریزی شده است که ۵۰۱ کیلومتر آن بین نواحی اوواکوی و نصیبین در ماردین، شانلی‌اورفه و غازی عینتاب ساخته می‌شود.