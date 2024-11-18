ترکیه و آذربایجان در راستای تقویت همکاریهای مشترک خود در بخش کشاورزی و دامپروری، برنامههای جدیدی را بهمنظور مقابله با چالشهای ناشی از تغییرات اقلیمی و بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی آغاز کردهاند. این دو کشور در زمینههایی همچون بیمه کشاورزی، واکسیناسیون دام و مدیریت منابع آب همکاریهای نزدیکی دارند.
مقامات دو کشور در ارتباط با وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه در تماس نزدیک هستند تا از ظرفیتهای علمی و فنی یکدیگر بهرهبرداری کنند.
مقابله با بحرانهای اقلیمی: همکاری نزدیک ترکیه و آذربایجان در بخش کشاورزی
آذربایجان در مواجهه با چالشهای تغییرات اقلیمی، همچنان مشکلاتی از جمله خشکسالی، بارشهای نامتناسب و کاهش آب رودخانهها را تجربه میکند. باتوجهبه اینکه بخش کشاورزی کمتر از ۲۰ درصد از تغییرات اقلیمی را به خود اختصاص میدهد، اما این تغییرات تأثیر زیادی بر آن دارند. در این راستا، اقدامات مختلفی برای کاهش آثار منفی این تغییرات و بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری در آذربایجان در حال انجام است.
در نشست بیست و نهمین کنفرانس طرفهای کنوانسیون تغییرات اقلیمی (COP29) در باکو، روز ۱۹ نوامبر به «غذا، کشاورزی و آب» اختصاص خواهد یافت. در این روز، وزارت کشاورزی آذربایجان برنامههایی نظیر «تطبیق اقلیمی باکو» را معرفی خواهد کرد که انتظار میرود پیشنهادات مختلفی در زمینه کشاورزی ارائه شود.
ترکیه و آذربایجان با همکاریهای مستمر در این زمینه، بهویژه در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی و بهبود روشهای کشاورزی، نقش مهمی در مقابله با بحرانهای اقلیمی ایفا میکنند.