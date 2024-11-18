سیاست
2 دقیقه خواندن
ترکیه و آذربایجان همکاری‌های کشاورزی خود را تقویت می‌کنند
ترکیه و آذربایجان همکاری‌های کشاورزی و دامپروری خود را در مواجهه با چالش‌های تغییرات اقلیمی تقویت می‌کنند.
ترکیه و آذربایجان همکاری‌های کشاورزی خود را تقویت می‌کنند
زمین‌ها زراعی منطقه سیلیوری در نزدیکی استانبول / عکس: AA
18 نوامبر 2024

ترکیه و آذربایجان در راستای تقویت همکاری‌های مشترک خود در بخش کشاورزی و دامپروری، برنامه‌های جدیدی را به‌منظور مقابله با چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی و بهره‌برداری بهینه از منابع طبیعی آغاز کرده‌اند. این دو کشور در زمینه‌هایی همچون بیمه کشاورزی، واکسیناسیون دام و مدیریت منابع آب همکاری‌های نزدیکی دارند.

مقامات دو کشور در ارتباط با وزارت کشاورزی و جنگلداری ترکیه در تماس نزدیک هستند تا از ظرفیت‌های علمی و فنی یکدیگر بهره‌برداری کنند.

مقابله با بحران‌های اقلیمی: همکاری نزدیک ترکیه و آذربایجان در بخش کشاورزی

مطالب پیشنهادی

آذربایجان در مواجهه با چالش‌های تغییرات اقلیمی، همچنان مشکلاتی از جمله خشکسالی، بارش‌های نامتناسب و کاهش آب رودخانه‌ها را تجربه می‌کند. باتوجه‌به اینکه بخش کشاورزی کمتر از ۲۰ درصد از تغییرات اقلیمی را به خود اختصاص می‌دهد، اما این تغییرات تأثیر زیادی بر آن دارند. در این راستا، اقدامات مختلفی برای کاهش آثار منفی این تغییرات و بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری در آذربایجان در حال انجام است.

در نشست بیست و نهمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تغییرات اقلیمی (COP29) در باکو، روز ۱۹ نوامبر به «غذا، کشاورزی و آب» اختصاص خواهد یافت. در این روز، وزارت کشاورزی آذربایجان برنامه‌هایی نظیر «تطبیق اقلیمی باکو» را معرفی خواهد کرد که انتظار می‌رود پیشنهادات مختلفی در زمینه کشاورزی ارائه شود.

ترکیه و آذربایجان با همکاری‌های مستمر در این زمینه، به‌ویژه در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی و بهبود روش‌های کشاورزی، نقش مهمی در مقابله با بحران‌های اقلیمی ایفا می‌کنند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us