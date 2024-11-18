آذربایجان در مواجهه با چالش‌های تغییرات اقلیمی، همچنان مشکلاتی از جمله خشکسالی، بارش‌های نامتناسب و کاهش آب رودخانه‌ها را تجربه می‌کند. باتوجه‌به اینکه بخش کشاورزی کمتر از ۲۰ درصد از تغییرات اقلیمی را به خود اختصاص می‌دهد، اما این تغییرات تأثیر زیادی بر آن دارند. در این راستا، اقدامات مختلفی برای کاهش آثار منفی این تغییرات و بهبود وضعیت کشاورزی و دامپروری در آذربایجان در حال انجام است.

در نشست بیست و نهمین کنفرانس طرف‌های کنوانسیون تغییرات اقلیمی (COP29) در باکو، روز ۱۹ نوامبر به «غذا، کشاورزی و آب» اختصاص خواهد یافت. در این روز، وزارت کشاورزی آذربایجان برنامه‌هایی نظیر «تطبیق اقلیمی باکو» را معرفی خواهد کرد که انتظار می‌رود پیشنهادات مختلفی در زمینه کشاورزی ارائه شود.

ترکیه و آذربایجان با همکاری‌های مستمر در این زمینه، به‌ویژه در راستای استفاده بهینه از منابع طبیعی و بهبود روش‌های کشاورزی، نقش مهمی در مقابله با بحران‌های اقلیمی ایفا می‌کنند.