تولید زعفران در منطقه زعفرانبولی استان قره‌بوک ترکیه در سال جاری با افزایش ۴۳ درصدی نسبت به سال گذشته روندی روبه‌رشد داشته است. این محصول که به‌عنوان «گیاه معجزه‌آسا» شناخته می‌شود، در صنایع مختلف از جمله غذایی، دارویی، آرایشی و رنگ‌سازی کاربرد دارد و به یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی این منطقه تبدیل شده است.

در سال‌های اخیر با گسترش سطح زیر کشت و دریافت ثبت جغرافیایی اتحادیه اروپا، جایگاه ویژه‌ای در کشاورزی این منطقه پیدا کرده است. سطح زیر کشت زعفران در این منطقه از ۸۱ دکر (هر دکر معادل ۱۰۰۰ مترمربع) در سال گذشته به ۱۰۴ دکر افزایش یافت و برداشت این محصول که از ماه اوت آغاز شده بود، با پایان فصل در پاییز به اتمام رسید. کیفیت بالای زعفران تولید شده در زعفرانبولی, شامل عطر و رنگ متمایز، باعث تمایز آن از گونه‌های تولید شده در دیگر مناطق جهان شده است.