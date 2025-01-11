آدولفو اورسو، وزیر کار و تجارت ایتالیا، روز جمعه دهم ژانویه، طی سخنانی در مجلس سنای این کشور در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خرید شرکت بزرگ صنعت هوافضای ایتالیا توسط بایکار ترکیه، اعلام کرد: توافق با بایکار نقش مهمی در ایجاد خطوط اصلی همکاریهای فناوری و صنعتی میان ترکیه و ایتالیا داشته است.
وی افزود: پس از خریداری پیاجو ایروسپیس، بایکار ممکن است با شرکت بزرگ دفاعی ایتالیا، ،لئوناردو، نیز همکاری کند.
اورسو اظهار داشت که به منظور تقویت بخش هوافضای ایتالیا، شرکتهای قدرتمندی مانند لئوناردو باید همکاریها و تعاملات خود را افزایش دهند.
این شرکت هوانوردی ایتالیایی، با سابقه ۱۴۰ ساله و شهرت جهانی بهخاطر تولید جتهای تجاری و موتورهای هواپیمایی که به «فراری آسمان» معروف است، نقشی استراتژیک در صنعت دفاعی این کشور ایفا کرده و در حوزه نگهداری، تعمیر و بازسازی تجهیزات هوایی فعالیت میکند.