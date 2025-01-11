آدولفو اورسو، وزیر کار و تجارت ایتالیا، روز جمعه دهم ژانویه، طی سخنانی در مجلس سنای این کشور در پاسخ به سؤال نمایندگان درباره خرید شرکت بزرگ صنعت هوافضای ایتالیا توسط بایکار ترکیه، اعلام کرد: توافق با بایکار نقش مهمی در ایجاد خطوط اصلی همکاری‌های فناوری و صنعتی میان ترکیه و ایتالیا داشته است.

وی افزود: پس از خریداری پیاجو ایروسپیس، بایکار ممکن است با شرکت بزرگ دفاعی ایتالیا، ،لئوناردو، نیز همکاری کند.