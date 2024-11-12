گسترش استفاده و تولید خودروهای برقی در ترکیه همگام با روند جهانی و حتی سریع‌تر از آن درحال‌رشد است و این صنعت به‌خوبی در بازارهای داخلی و بین‌المللی جای خود را بازکرده است.

در سال گذشته، خودروهای الکتریکی سهم ۷.۱ درصدی از بازار خودروی ترکیه را در اختیار داشتند که این میزان در سال جاری به ۸.۶۵ درصد رسیده است.

در سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ نقطه شارژ خودروهای برقی در ترکیه فعال بود که این تعداد با افزایش دوبرابری به ۲۴ هزار و ۴۰۰ نقطه رسید. از این تعداد، بیش از ۱۵ هزار ایستگاه از نوع AC و ۹ هزار ایستگاه از نوع DC در سطح کشور موجود است.

مجموع توان ایستگاه‌های شارژ نصب‌شده در ۸۱ استان ترکیه از مرز ۱۵۰۰ مگاوات عبور کرده است.

علاوه بر این، علاقه‌مندی عمومی به خودروی ملی و تمام الکتریکی توگ‌ (TOGG) نیز تأثیر بسزایی در تجهیز و گسترش ایستگاه‌های شارژ داشته است.