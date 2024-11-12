گسترش استفاده و تولید خودروهای برقی در ترکیه همگام با روند جهانی و حتی سریعتر از آن درحالرشد است و این صنعت بهخوبی در بازارهای داخلی و بینالمللی جای خود را بازکرده است.
در سال گذشته، خودروهای الکتریکی سهم ۷.۱ درصدی از بازار خودروی ترکیه را در اختیار داشتند که این میزان در سال جاری به ۸.۶۵ درصد رسیده است.
در سال ۲۰۲۳، تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ نقطه شارژ خودروهای برقی در ترکیه فعال بود که این تعداد با افزایش دوبرابری به ۲۴ هزار و ۴۰۰ نقطه رسید. از این تعداد، بیش از ۱۵ هزار ایستگاه از نوع AC و ۹ هزار ایستگاه از نوع DC در سطح کشور موجود است.
مجموع توان ایستگاههای شارژ نصبشده در ۸۱ استان ترکیه از مرز ۱۵۰۰ مگاوات عبور کرده است.
علاوه بر این، علاقهمندی عمومی به خودروی ملی و تمام الکتریکی توگ (TOGG) نیز تأثیر بسزایی در تجهیز و گسترش ایستگاههای شارژ داشته است.
از آوریل ۲۰۲۳ که فروش مدلهای شاسی توگ (T10X) آغاز شد، ۴۰ هزار دستگاه از این خودروها به مالکان آنها تحویل داده شده است.
در ۱۰ماهه اول سال جاری، مجموعاً ۶۴ هزار و ۹۲۱ خودروی برقی در ترکیه به فروش رسیده است که از این تعداد، ۲۰ هزار و ۱۴۰ دستگاه مربوط به خودروی توگ بوده است و این برند سهم ۳۱ درصدی از بازار را از آن خودکرده است. توگ ۱۳ هزار دستگاه بیشتر از برند معروف تسلا به فروش رسانده است.
صنعت خودروهای برقی در ترکیه در سالهای اخیر رشد زیادی داشته و دولت ترکیه برنامههای متعددی برای توسعه این صنعت در دستور کار خود قرار داده است. ترکیه با هدف کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، بهبود کیفیت هوا و کاهش انتشار گازهای گلخانهای، سرمایهگذاریهای گستردهای در این حوزه انجام داده است.
از جمله اقدامات مهم ترکیه میتوان به تولید خودروهای ملی توگ (TOGG)، سرمایهگذاری در زیرساختها، جذب سرمایهگذاریهای خصوصی و دولتی، تشویق به تولید داخلی و سیاستهای حمایتی دولت اشاره کرد.
با توجه به تلاشها و سرمایهگذاریهای انجامشده، پیشبینی میشود ترکیه در آیندهای نزدیک به یکی از قطبهای اصلی تولید و صادرات خودروهای برقی در جهان تبدیل شود.