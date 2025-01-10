سیاست
3 دقیقه خواندن
فیدان از ایران خواست تا از گروه‌های تروریستی حمایت نکند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در اظهاراتی در استانبول ضمن تاکید بر اهمیت روابط حسنه با ایران، از تهران خواست در مبارزه با گروه‌های تروریستی در سوریه همکاری داشته باشد. فیدان تاکید کرد که انتظار ما از ایران و دیگر کشورها این است که از گروه‌های مسلح تروریستی که دشمن ما هستند، پشتیبانی نکنند.
فیدان از ایران خواست تا از گروه‌های تروریستی حمایت نکند
هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه / عکس: AA
10 ژانویه 2025

هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدار با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در ترکیه، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون دیدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با مظلوم عبدی (کوبانی)، سرکرده گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در عراق و همچنین نگرش تهران نسبت به گروه تروریستی پ.ک.ک، اظهار داشت: ما به‌دنبال ادامه روابط حسنه بر اساس همسایگی با ایران و گسترش روابط همه‌جانبه با این کشور هستیم و انتظار داریم که آن‌ها نیز در مبارزه با تروریسم در کنار ما باشند.

وی ادامه داد: در ایران، برخی از افراد دیدگاه‌های مختلفی درباره گروه تروریستی پ.ک.ک دارند و ما از این موضوع آگاهیم. به دلیل حساسیت روابط‌مان، موضع ایران نسبت به گروه تروریستی پ.ک.ک را به‌طور آشکار مطرح نکردیم. انتظار ما از ایران و دیگر کشورها این است که از گروه‌های مسلح تروریستی که دشمن ما هستند، پشتیبانی نکنند. ما هیچ‌گاه از عناصر گروه‌های مسلح علیه هیچ کشوری حمایت نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: من بر این باورم که ایران به سیاست‌های پیشین خود در‌خصوص تحولات منطقه که بر اساس نوع رفتارهای مشخصی بود، پایان داده است و در دوران جدید، سیاست‌های متفاوتی را در پیش خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اظهار داشت که در نظم جدید سوریه، هیچ‌چیزی همانند گذشته نخواهد بود و ترکیه به مبارزه با تهدیدات در این کشور ادامه خواهد داد. وی اعلام کرد که پاک‌سازی سوریه از تروریسم یکی از اولویت‌های اصلی ترکیه در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

فیدان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که مبارزه ترکیه با گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ نباید به‌عنوان جنگی علیه کردها تلقی شود.

مطالب پیشنهادی

وی در ادامه بر ضرورت همکاری، صلح و توسعه در منطقه تاکید کرد و گفت: منطقه از جنگ‌ها و درگیری‌ها خسته شده است و ما بیش از هر زمان دیگری به صلح پایدار، همبستگی و همکاری نیاز داریم.

وزیر امور خارجه ترکیه افزود: سیاست خارجی ترکیه بر اساس اصول صلح، همکاری و توسعه استوار است و هیچ‌گونه طمعی به سرزمین‌های دیگر یا برنامه‌های پنهانی ندارد.

فیدان همچنین به انتقاد از استفاده از قدرت ایالات متحده توسط فرانسه برای پیشبرد منافع خود در سوریه پرداخت و گفت: ترکیه به کشورهایی که پشت قدرت آمریکا پنهان می‌شوند توجهی ندارد.

وی در پایان اظهار داشت که ترکیه همچنان به‌عنوان بزرگترین کمک‌کننده به غزه، در تلاش برای حمایت از فلسطینی‌ها و برقراری صلح در منطقه است و تاکید کرد: ترکیه با سیاست خارجی فعال و مبتنی بر عدالت، صلح و همبستگی، به‌عنوان کشوری پیشرو در حل بحران‌های منطقه‌ای و جهانی ایفای نقش می‌کند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us