هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، در دیدار با نمایندگان رسانه‌های داخلی و خارجی فعال در ترکیه، درباره ادعاهای مطرح‌شده پیرامون دیدار اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه، با مظلوم عبدی (کوبانی)، سرکرده گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ در عراق و همچنین نگرش تهران نسبت به گروه تروریستی پ.ک.ک، اظهار داشت: ما به‌دنبال ادامه روابط حسنه بر اساس همسایگی با ایران و گسترش روابط همه‌جانبه با این کشور هستیم و انتظار داریم که آن‌ها نیز در مبارزه با تروریسم در کنار ما باشند.

وی ادامه داد: در ایران، برخی از افراد دیدگاه‌های مختلفی درباره گروه تروریستی پ.ک.ک دارند و ما از این موضوع آگاهیم. به دلیل حساسیت روابط‌مان، موضع ایران نسبت به گروه تروریستی پ.ک.ک را به‌طور آشکار مطرح نکردیم. انتظار ما از ایران و دیگر کشورها این است که از گروه‌های مسلح تروریستی که دشمن ما هستند، پشتیبانی نکنند. ما هیچ‌گاه از عناصر گروه‌های مسلح علیه هیچ کشوری حمایت نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد: من بر این باورم که ایران به سیاست‌های پیشین خود در‌خصوص تحولات منطقه که بر اساس نوع رفتارهای مشخصی بود، پایان داده است و در دوران جدید، سیاست‌های متفاوتی را در پیش خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ترکیه همچنین اظهار داشت که در نظم جدید سوریه، هیچ‌چیزی همانند گذشته نخواهد بود و ترکیه به مبارزه با تهدیدات در این کشور ادامه خواهد داد. وی اعلام کرد که پاک‌سازی سوریه از تروریسم یکی از اولویت‌های اصلی ترکیه در سال ۲۰۲۵ خواهد بود.

فیدان در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد که مبارزه ترکیه با گروه‌های تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ نباید به‌عنوان جنگی علیه کردها تلقی شود.