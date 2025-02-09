کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یکشنبه، نهم فوریه، به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش این کشور، در بازدید خود از وزارت دفاع، تأکید کرد که استقرار داراییهای استراتژیک هستهای ایالات متحده، به همراه مانورهای نظامی و همکاریهای نظامی با ژاپن و کره جنوبی، موجب برهم خوردن تعادل نظامی و ایجاد چالشهای جدی امنیتی در منطقه خواهد شد.
بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم جونگ اون در این بازدید اظهار داشت: جمهوری دموکراتیک خلق کره خواهان تنشهای غیرضروری در وضعیت منطقه نیست، اما اقدامات تلافیجویانه پایدار برای تضمین تعادل نظامی در منطقه اتخاذ خواهد کرد.
کیم جونگ اون در خصوص جنگ روسیه با اوکراین نیز گفت: ارتش و مردم کره شمالی همیشه از اهداف و آرمانهای ارتش و مردم روسیه در دفاع از حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضیشان حمایت خواهند کرد. وی افزود: این حمایت مطابق با روح پیمان شراکت استراتژیک جامع میان ما و روسیه است.
گفتنی است، روز جمعه، رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، پس از دیدار با نخستوزیر ژاپن، شیگرو ایشیبا، اعلام کرد که به فکر برقراری روابط با کره شمالی است. در این دیدار، هر دو رهبر نگرانی خود را از برنامه هستهای این کشور ابراز کردند.