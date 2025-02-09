کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، روز یکشنبه، نهم فوریه، به مناسبت سالگرد تأسیس ارتش این کشور، در بازدید خود از وزارت دفاع، تأکید کرد که استقرار دارایی‌های استراتژیک هسته‌ای ایالات متحده، به همراه مانورهای نظامی و همکاری‌های نظامی با ژاپن و کره جنوبی، موجب برهم خوردن تعادل نظامی و ایجاد چالش‌های جدی امنیتی در منطقه خواهد شد.

بر اساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی، کیم جونگ اون در این بازدید اظهار داشت: جمهوری دموکراتیک خلق کره خواهان تنش‌های غیرضروری در وضعیت منطقه نیست، اما اقدامات تلافی‌جویانه پایدار برای تضمین تعادل نظامی در منطقه اتخاذ خواهد کرد.