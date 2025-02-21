صنایع دفاعی ترکیه در سال‌های اخیر تحولات چشمگیری را تجربه کرده است و توانسته است با تولید محصولات متنوع و باکیفیت، جایگاه خود را در بازار جهانی تسلیحات تثبیت کند. این موفقیت چشمگیر، مرهون سرمایه‌گذاری‌های کلان، حمایت دولت و تلاش‌های متخصصان داخلی بوده است. یکی از حوزه‌هایی که ترکیه در آن پیشرفت قابل‌توجهی داشته، صنایع دریایی است.

در این مقاله، قصد داریم به بررسی کلی دستاوردهای صنایع دفاعی دریایی ترکیه بپردازیم و با معرفی برخی از برترین محصولات دریایی ساخت ترکیه و تحلیل عملکرد شرکت‌های پیشرو در این صنعت، تصویری روشن از توانمندی‌های دریایی ترکیه ارائه دهیم.

نوآوری‌های ترکیه در فناوری‌های دریایی

در سال ۱۹۲۳، با تأسیس جمهوری ترکیه، وزارتخانه دریایی در دوران امپراتوری عثمانی به «نیروی دریایی» مستقل تبدیل شد. این نیرو، با تلاش‌های مستمر و سرمایه‌گذاری‌های دولت، توانست به‌سرعت خود را تقویت کند. امروز نیروی دریایی ترکیه برای انجام مأموریت‌های متنوع خود، به چهار فرماندهی شامل فرماندهی مرکزی، فرماندهی شمال، فرماندهی جنوب، فرماندهی آموزش تقسیم شده است.

صنایع دفاعی ترکیه با ارائه راهکارهای نوآورانه، مقرون‌به‌صرفه و مطابق با استانداردهای ناتو، به یکی از بازیگران برجسته در عرصه صنایع دریایی در سطح جهانی تبدیل شده است. این صنعت با تمرکز بر نیازهای متنوع نیروی دریایی، موفق به تولید طیف گسترده‌ای از محصولات دریایی شده است که شامل ناوهای جنگی، زیردریایی‌ها و قایق‌های گشتی می‌شود.

در این راستا، صنایع دفاعی ترکیه با پروژه‌های مانند MİLGEM یعنی «کشتی ملی» به اوج توانایی خود دست یافته و پورتفولیوی گسترده‌ای از محصولات مختلف، از جمله ناوهای جنگی، کشتی‌های پشتیبانی، قایق‌ها، زیردریایی‌ها، وسایل نقلیه دریایی بدون سرنشین و برج‌های مسلح را ارائه می‌دهد. علاوه بر توانایی در طراحی و ساخت پلتفرم‌های اصلی، این صنعت در زمینه تولید تسلیحات، جنگ‌های دفاعی زیردریایی و زیرسیستم‌های مرتبط نیز نقش مهمی ایفا می‌کند.

صنایع دفاعی ترکیه با استفاده از این توانمندی‌ها، نه‌تنها نیروی دریایی این کشور را با پلتفرم‌ها و سیستم‌های ملی مدرن‌سازی کرده، بلکه در به‌روزرسانی سیستم‌های دریایی کشورهای دوست و متحد نیز نقشی فعال دارد. این صنعت با توسعه مداوم زیرساخت‌های کشتی‌سازی خود و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید، همکاری نزدیکی با نمایندگان دولتی و بخش خصوصی دارد و به طور مستمر در حال پیشرفت و ارتقای تجارب خود در این حوزه است.

برخی از برترین محصولات دفاعی ترکیه - نیروهای هوایی

پروژه میلگم: در اواسط دهه ۱۹۹۰، نیروی دریایی ترکیه به دنبال ناوچه‌ای با قابلیت‌های پیشرفته برای گشت‌زنی در آب‌های آزاد بود. این نیاز منجر به آغاز پروژه ملی به نام میلگم که کوتاه شده «MİLGEM: کشتی ملی» بود، شد و هدف از آن طراحی و ساخت ناوچه‌ای با قابلیت‌های ضد زیردریایی و رادار گریزی بود.

نتیجه این پروژه، «ناوچه کلاس آدا» بود که با تلفیق فناوری‌های نوین و طراحی هوشمندانه، توانست به استانداردهای جهانی دست یابد.

در راستای نیاز نیروی دریایی ترکیه به ناوهای جنگی مدرن، در سال ۲۰۰۴ تصمیم به ساخت ناوهای کلاس کوروت یا گشت‌ناو گرفته شد و پس از آن، دفتر پروژه میلگم برای طراحی یک کشتی مدرن با فناوری‌های پیشرفته تأسیس گردید.

بدنه اولین ناو این پروژه توسط فرماندهی کشتی‌سازی استانبول ساخته شد. سیستم‌های الکترونیکی، تسلیحاتی و پیشران این ناو را به یک سیستم تسلیحاتی مدرن تبدیل کرد که با همکاری موفق شرکت‌های آسلسان، هاولسان و STM به‌صورت ملی تولید شدند. اولین ناو تی‌سی‌جی آک‌حیصار (TCG AKHİSAR) در تاریخ ۱۵ اوت ۲۰۲۱ با حضور رئیس‌جمهور رجب طیب اردوغان در فرماندهی کشتی‌سازی استانبول ساخته شد. در ابتدا، قرارداد برای ساخت دو کشتی امضا شد. این ناوها که قادر به حمل یک هلی‌کوپتر و یک پهپاد نامرئی هستند، می‌توانند به مدت ۲۱ روز به طور مداوم در دریا مأموریت انجام دهند.

کشتی جستجو و نجات گارد ساحلی: کشتی‌های گارد ساحلی قادر به ارائه خدمات چندمنظوره از عملیات جستجو و نجات تا عملیات امداد و کمک‌های بشردوستانه، گشت‌زنی و نظارت در دریا و حفاظت از مناطق صلاحیت دریایی می‌باشند. کشتی‌های گارد ساحلی می‌توانند برای اهداف ویژه مانند مبارزه با مواد مخدر، مقابله با دزدی دریایی و تروریسم، به‌صورت خاص با تناژ و ابعاد مختلف پیکربندی شوند.

کشتی‌های گارد ساحلی دارای سکوی هلی‌کوپتر است که با سیستم‌های لازم برای فرود و برخاست هلی‌کوپترها تا وزن ۱۰ تن در شرایط روز و شب مجهز شده و دارای آشیانه تلسکوپی برای هلی‌کوپتر است. در این کشتی، ایستگاه‌های سوخت‌گیری، آب شیرین و روغن روان‌کاری مطابق با استانداردهای ناتو وجود دارد و قابلیت سوخت‌گیری عمودی در حین حرکت را داراست.

زیردریایی پیشرفته تی‌سی‌جی پیری‌رئیس «TCG Piri Reis»: این زیردریایی به‌عنوان اولین نمونه از شش زیردریایی برنامه‌ریزی شده در پروژه جدید ترکیه به شمار می‌آید و نقطه عطفی مهم در صنعت دفاعی این کشور است.

زیردریایی TCG Piri Reis به فناوری سامانه رانش مستقل از هوا (AIP) مجهز است که به زیردریایی‌ها این امکان را می‌دهد تا برای مدت طولانی‌تری در زیر آب به عملیات خود ادامه دهند. این فناوری پیشرفته، مبتنی بر فناوری سلول سوختی HDW، به زیردریایی این توانایی را می‌دهد که بدون نیاز به استفاده از باتری‌ها، به فعالیت خود ادامه دهد.

با وزن ۱۸۵۰ تن و طول ۶۸.۳۵ متر، زیردریایی TCG Piri Reis قادر است تیمی از ۴۰ افسر و ملوان را در خود جای دهد. این زیردریایی با طراحی تک بدنه و تک محفظه‌ای خود، به بهبود قابلیت‌های عملیات زیر آب ترکیه کمک خواهد کرد.

این پروژه با همکاری شرکت آلمانی «تیسن‌کروپ» و به‌منظور تقویت صنعت دفاعی ترکیه راه‌اندازی شده است. نخستین زیردریایی این کلاس در سال ۲۰۱۵ آغاز شد و به دلیل تأخیرهای ناشی از پاندمی کرونا، در تاریخ ۲۴ آگوست ۲۰۲۴ به نیروی دریایی ترکیه تحویل داده شده است.

ناو هواپیمابر تی‌سی‌جی آنادولو (TCG Anadolu): این ناو به‌عنوان بزرگ‌ترین کشتی نظامی ترکیه شناخته می‌شود، اخیراً با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه و دیگر مقامات کشوری و نظامی به نیروی دریایی ترکیه تحویل داده شد.

این ناو با طول ۲۳۱ متر و عرض ۳۲ متر، ظرفیت حمل ۱۹ بالگرد یا ۳۰ پهپاد مسلح را دارد و به‌عنوان بزرگ‌ترین ناو نظامی ترکیه به شمار می‌رود. تی‌سی‌جی آنادولو به‌عنوان یک ناو هواپیمابر مدرن و چندمنظوره، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی از جمله عدم وجود سکان و استفاده از پروانه‌های دوقلو به‌عنوان سکان برای ارائه قدرت مانور بالا است.

قابلیت‌های این ناو شامل حمل و انتقال تعداد زیادی تفنگ‌دار دریایی به مناطق عملیاتی و درگیری‌ها است و همچنین پیش‌بینی می‌شود که تی‌سی‌جی آنادولو با سه مرکز فرماندهی که در اختیار دارد، رهبری بسیاری از عملیات ناتو را بر عهده گیرد.

سونار دوفاس «DÜFAS»: سونار یا ناوبری و فاصله‌یابی صوتی است که توسط شرکت صنایع دفاعی آسلسان ترکیه توسعه یافته، این سونار یک سیستم پیشرفته شناسایی تهدیدات زیر آب است. دوفاس، مطابق با نیازهای فرماندهی نیروی دریایی ترکیه طراحی شده و به‌عنوان نخستین و تنها سیستم سونار با طراحی و تولید داخلی در ترکیه شناخته می‌شود.