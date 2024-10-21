ترکیه
3 دقیقه خواندن
شبکه تی‌آرتی ترکیه میزبان مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه
از ۱۸ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴، استانبول میزبان شصت و یکمین مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا-اقیانوسیه (ABU) است. این رویداد، که به میزبانی تی‌آرتی و با حضور ۴۰۰ فعال رسانه‌ای از ۶۰ کشور برگزار می‌شود، به بررسی نقش هوش مصنوعی و تحولات دیجیتال در صنعت رسانه می‌پردازد.
شبکه تی‌آرتی ترکیه میزبان مجمع عمومی اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه
شصت و یکمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اوقیانوسیه/ عکس: TRT
21 اکتبر 2024

شصت و یکمین مجمع‌عمومی «اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا - اقیانوسیه» (ABU) با حضور بیش از ۴۰۰ فعال حوزه پخش رسانه‌ای از ۶۰ کشور، به میزبانی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی‌آرتی (TRT) در استانبول برگزار می‌شود. این رویداد به نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه و تحولات دیجیتال می‌پردازد.

اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا - اقیانوسیه (ABU) که شامل ۲۳۰ عضو از ۶۵ کشور و مخاطبی بالغ بر ۳.۵ میلیارد نفر است، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسانه‌ای جهان شناخته می‌شود. این اتحادیه نشست‌های خود را از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ با موضوع «هوش مصنوعی، رادیو و تلویزیون و جامعه» برگزار می‌کند. این رویداد شامل کنفرانس‌ها، پنل‌های تخصصی و سیزدهمین جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU است.

محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تی‌آرتی و رئیس این مجمع، در یک نشست اظهار داشت که قصد دارند درباره موانع پیش‌روی صنعت رسانه به بحث و تبادل نظر بپردازند. او همچنین تأکید کرد که تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته خواهد شد که بر فعالیت‌های اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه تأثیرگذار خواهد بود.

در حاشیه نشست پیش از افتتاحیه، هیئت‌های عضو دیدارهای دوجانبه برگزار کرده و برنامه‌های سه‌ساله اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه را به بحث گذاشتند. علاوه بر این، در چارچوب این نشست، رویدادهای هنری از جمله جشنواره‌های موسیقی با حضور هنرمندان از ۱۱ کشور برگزار می‌شود.

مطالب پیشنهادی

افتتاح شصت و یکمین مجمع با تأکید بر هوش مصنوعی

مراسم افتتاحیه رسمی شصت و یکمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه، روز سه‌شنبه ۲۲ اکتبر با موضوع «بررسی تأثیر هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال بر دنیای رسانه و چالش‌های جدید این صنعت» و با سخنرانی فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاست‌جمهوری ترکیه، محمد زاهد سوباجی، مدیرکل سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، و احمد ندیم، دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه آغاز می‌شود.

در این مراسم، تأثیرات هوش مصنوعی و فناوری‌های دیجیتال بر تولیدات رادیویی و تلویزیونی و چالش‌های جدید صنعت رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین شب، مراسم اهدای جوایز شصت و یکمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه برگزار خواهد شد و در طی آن جوایزی به برندگان در ۱۵ بخش مختلف از جمله تلویزیون، رادیو و رسانه‌های دیجیتال اهدا خواهد شد.

پخش زنده جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU از شبکه تی‌آرتی موزیک

سیزدهمین جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU به‌عنوان یکی از رویدادهای مرتبط با مجمع‌عمومی ABU در روز یکشنبه ۲۰ اکتبر در مرکز همایش‌ها و نمایشگاه بین‌المللی لطفی کردار استانبول برگزار شد و تنوع فرهنگی منطقه آسیا - اقیانوسیه را به نمایش گذاشت. در این جشنواره هنرمندانی از ۱۱ کشور شرکت کردند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us