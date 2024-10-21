شصت و یکمین مجمع‌عمومی «اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا - اقیانوسیه» (ABU) با حضور بیش از ۴۰۰ فعال حوزه پخش رسانه‌ای از ۶۰ کشور، به میزبانی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تی‌آرتی (TRT) در استانبول برگزار می‌شود. این رویداد به نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه و تحولات دیجیتال می‌پردازد.

اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا - اقیانوسیه (ABU) که شامل ۲۳۰ عضو از ۶۵ کشور و مخاطبی بالغ بر ۳.۵ میلیارد نفر است، به‌عنوان بزرگ‌ترین تشکل رسانه‌ای جهان شناخته می‌شود. این اتحادیه نشست‌های خود را از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ با موضوع «هوش مصنوعی، رادیو و تلویزیون و جامعه» برگزار می‌کند. این رویداد شامل کنفرانس‌ها، پنل‌های تخصصی و سیزدهمین جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU است.

محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تی‌آرتی و رئیس این مجمع، در یک نشست اظهار داشت که قصد دارند درباره موانع پیش‌روی صنعت رسانه به بحث و تبادل نظر بپردازند. او همچنین تأکید کرد که تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته خواهد شد که بر فعالیت‌های اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه تأثیرگذار خواهد بود.

در حاشیه نشست پیش از افتتاحیه، هیئت‌های عضو دیدارهای دوجانبه برگزار کرده و برنامه‌های سه‌ساله اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه را به بحث گذاشتند. علاوه بر این، در چارچوب این نشست، رویدادهای هنری از جمله جشنواره‌های موسیقی با حضور هنرمندان از ۱۱ کشور برگزار می‌شود.