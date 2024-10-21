شصت و یکمین مجمععمومی «اتحادیه رادیو و تلویزیونی آسیا - اقیانوسیه» (ABU) با حضور بیش از ۴۰۰ فعال حوزه پخش رسانهای از ۶۰ کشور، به میزبانی سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه تیآرتی (TRT) در استانبول برگزار میشود. این رویداد به نقش هوش مصنوعی در آینده رسانه و تحولات دیجیتال میپردازد.
اتحادیه رادیو و تلویزیون آسیا - اقیانوسیه (ABU) که شامل ۲۳۰ عضو از ۶۵ کشور و مخاطبی بالغ بر ۳.۵ میلیارد نفر است، بهعنوان بزرگترین تشکل رسانهای جهان شناخته میشود. این اتحادیه نشستهای خود را از تاریخ ۱۸ تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۴ با موضوع «هوش مصنوعی، رادیو و تلویزیون و جامعه» برگزار میکند. این رویداد شامل کنفرانسها، پنلهای تخصصی و سیزدهمین جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU است.
محمد زاهد سوباجی، مدیرکل تیآرتی و رئیس این مجمع، در یک نشست اظهار داشت که قصد دارند درباره موانع پیشروی صنعت رسانه به بحث و تبادل نظر بپردازند. او همچنین تأکید کرد که تصمیمات مهمی در این زمینه گرفته خواهد شد که بر فعالیتهای اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه تأثیرگذار خواهد بود.
در حاشیه نشست پیش از افتتاحیه، هیئتهای عضو دیدارهای دوجانبه برگزار کرده و برنامههای سهساله اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه را به بحث گذاشتند. علاوه بر این، در چارچوب این نشست، رویدادهای هنری از جمله جشنوارههای موسیقی با حضور هنرمندان از ۱۱ کشور برگزار میشود.
افتتاح شصت و یکمین مجمع با تأکید بر هوش مصنوعی
مراسم افتتاحیه رسمی شصت و یکمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه، روز سهشنبه ۲۲ اکتبر با موضوع «بررسی تأثیر هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال بر دنیای رسانه و چالشهای جدید این صنعت» و با سخنرانی فخرالدین آلتون، رئیس مرکز ارتباطات ریاستجمهوری ترکیه، محمد زاهد سوباجی، مدیرکل سازمان رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه، و احمد ندیم، دبیرکل اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه آغاز میشود.
در این مراسم، تأثیرات هوش مصنوعی و فناوریهای دیجیتال بر تولیدات رادیویی و تلویزیونی و چالشهای جدید صنعت رسانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در همین شب، مراسم اهدای جوایز شصت و یکمین مجمع اتحادیه رادیو و تلویزیونهای آسیا و اقیانوسیه برگزار خواهد شد و در طی آن جوایزی به برندگان در ۱۵ بخش مختلف از جمله تلویزیون، رادیو و رسانههای دیجیتال اهدا خواهد شد.
پخش زنده جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU از شبکه تیآرتی موزیک
سیزدهمین جشنواره آهنگ تلویزیونی ABU بهعنوان یکی از رویدادهای مرتبط با مجمععمومی ABU در روز یکشنبه ۲۰ اکتبر در مرکز همایشها و نمایشگاه بینالمللی لطفی کردار استانبول برگزار شد و تنوع فرهنگی منطقه آسیا - اقیانوسیه را به نمایش گذاشت. در این جشنواره هنرمندانی از ۱۱ کشور شرکت کردند.