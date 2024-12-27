حملات گسترده در سراسر غزه

هم‌زمان با محاصره بیمارستان، ارتش اسرائیل حملات هوایی و توپخانه‌ای گسترده‌ای را در مناطق مختلف غزه از جمله شجاعیه و صبرا انجام داد. این حملات به کشته‌شدن هفت فلسطینی و زخمی‌شدن چندین نفر دیگر منجر شد. همچنین، گزارش‌هایی از استفاده ارتش اسرائیل از ربات‌های انفجاری برای تخریب ساختمان‌های مسکونی در نزدیکی بیمارستان العوده منتشر شده است.

حملات اسرائیل به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد و توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر چندین بار نقض شده است. نسل‌کشی اسرائیل در غزه وارد روز ۴۴۸ خود شده است و تاکنون دست‌کم ۴۵۳۹۹ فلسطینی جان خود را ازدست‌داده‌اند و بیش از ۱۰۷۹۴۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

همچنین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل در لبنان ۴۰۴۸ نفر را کشته است و همچنان به نقض توافق آتش‌بس ۲۷ نوامبر ادامه می‌دهد.