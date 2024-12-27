در حمله اخیر اسرائیل به بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه، حداقل ۵۰ تن از جمله سه نفر از کادر درمان بیمارستان جان خود را ازدستدادهاند. ارتش اسرائیل در ساعات ابتدایی جمعه ۲۷ دسامبر ۲۰۲۴، بیمارستان کمال عدوان را محاصره کرد و از تمامی افراد داخل بیمارستان خواست تا به میدان بیرونی منتقل شوند.
حسام ابو صفیه، مدیر بیمارستان اعلام کرد که پیش از حمله، پیامی از سوی ارتش دریافت کرده بود که خواستار تخلیه بیماران و انتقال کادر درمان به حیاط بیمارستان بود. پس از این هشدار، تمامی ارتباطات با بیمارستان قطع شد.
شاهدان عینی گزارش دادهاند که حملات هوایی اسرائیل در نزدیکی بیمارستان، ساختمانی را تخریب کرده و جان دهها نفر را گرفته است. دکتر ابو صفیه همچنین اعلام کرد: حدود ۵۰ نفر، از جمله سه نفر از کادر درمان بیمارستان، زیر آوار ساختمانی مقابل بیمارستان کشته شدند.
این افراد همراه با خانوادههایشان در آنجا اقامت داشتند.
حملات گسترده در سراسر غزه
همزمان با محاصره بیمارستان، ارتش اسرائیل حملات هوایی و توپخانهای گستردهای را در مناطق مختلف غزه از جمله شجاعیه و صبرا انجام داد. این حملات به کشتهشدن هفت فلسطینی و زخمیشدن چندین نفر دیگر منجر شد. همچنین، گزارشهایی از استفاده ارتش اسرائیل از رباتهای انفجاری برای تخریب ساختمانهای مسکونی در نزدیکی بیمارستان العوده منتشر شده است.
حملات اسرائیل به غزه و لبنان همچنان ادامه دارد و توافق آتشبس ۲۷ نوامبر چندین بار نقض شده است. نسلکشی اسرائیل در غزه وارد روز ۴۴۸ خود شده است و تاکنون دستکم ۴۵۳۹۹ فلسطینی جان خود را ازدستدادهاند و بیش از ۱۰۷۹۴۰ نفر دیگر زخمی شدهاند.
همچنین، از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، اسرائیل در لبنان ۴۰۴۸ نفر را کشته است و همچنان به نقض توافق آتشبس ۲۷ نوامبر ادامه میدهد.