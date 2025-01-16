رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از اعلام توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این توافق را گامی مثبت ارزیابی کرد.

وی در پیام خود اظهار داشت: از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات آتش‌بس و حصول توافق میان حماس و اسرائیل استقبال می‌کنیم. امیدواریم این توافق در وهله نخست برای برادران و خواهران فلسطینی و سپس برای منطقه و تمامی بشریت، بانی خیر و برکت باشد و دریچه‌ای به‌سوی صلح و ثبات پایدار بگشاید.

اردوغان در ادامه پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: ما به مردم قهرمان غزه که با شجاعت در برابر حملات غیرقانونی و ضد انسانی اسرائیل از سرزمین‌ها و آزادی‌های خود دفاع کردند، ادای احترام می‌کنیم.