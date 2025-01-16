سیاست
2 دقیقه خواندن
اردوغان از توافق آتش بس در غزه استقبال کرد
رئیس‌جمهور ترکیه در واکنش به توافق آتش‌بس در غزه، ضمن استقبال از این دستاورد، بر تداوم حمایت ترکیه از مردم فلسطین و تلاش برای بازسازی غزه تاکید کرد.
اردوغان از توافق آتش بس در غزه استقبال کرد
رجب طیب ردوغان رییس جمهور ترکیه / عکس: AA
16 ژانویه 2025

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، پس از اعلام توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این توافق را گامی مثبت ارزیابی کرد.

وی در پیام خود اظهار داشت: از نتیجه‌بخش بودن مذاکرات آتش‌بس و حصول توافق میان حماس و اسرائیل استقبال می‌کنیم. امیدواریم این توافق در وهله نخست برای برادران و خواهران فلسطینی و سپس برای منطقه و تمامی بشریت، بانی خیر و برکت باشد و دریچه‌ای به‌سوی صلح و ثبات پایدار بگشاید.

اردوغان در ادامه پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: ما به مردم قهرمان غزه که با شجاعت در برابر حملات غیرقانونی و ضد انسانی اسرائیل از سرزمین‌ها و آزادی‌های خود دفاع کردند، ادای احترام می‌کنیم.

مطالب پیشنهادی

وی همچنین افزود: ترکیه در تمامی این سال‌ها همواره در کنار برادران و خواهران فلسطینی خود بوده و هیچگاه آن‌ها را تنها نگذاشته است. از این پس نیز با تمام توان خود برای التیام زخم‌های غزه و بازسازی آن تلاش خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور ترکیه یاد شهدای فلسطینی را گرامی داشت و نوشت: به مناسبت این توافق، یاد تمامی شهدایی که با خون‌های مبارک خود خاک غزه را سیراب کردند، گرامی می‌داریم و از خداوند متعال خواستاریم که این آتش‌بس بانی خیر و نیکی برای همگان باشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us