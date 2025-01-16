رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، پس از اعلام توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل، در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، این توافق را گامی مثبت ارزیابی کرد.
وی در پیام خود اظهار داشت: از نتیجهبخش بودن مذاکرات آتشبس و حصول توافق میان حماس و اسرائیل استقبال میکنیم. امیدواریم این توافق در وهله نخست برای برادران و خواهران فلسطینی و سپس برای منطقه و تمامی بشریت، بانی خیر و برکت باشد و دریچهای بهسوی صلح و ثبات پایدار بگشاید.
اردوغان در ادامه پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد، نوشت: ما به مردم قهرمان غزه که با شجاعت در برابر حملات غیرقانونی و ضد انسانی اسرائیل از سرزمینها و آزادیهای خود دفاع کردند، ادای احترام میکنیم.
وی همچنین افزود: ترکیه در تمامی این سالها همواره در کنار برادران و خواهران فلسطینی خود بوده و هیچگاه آنها را تنها نگذاشته است. از این پس نیز با تمام توان خود برای التیام زخمهای غزه و بازسازی آن تلاش خواهیم کرد.
رئیسجمهور ترکیه یاد شهدای فلسطینی را گرامی داشت و نوشت: به مناسبت این توافق، یاد تمامی شهدایی که با خونهای مبارک خود خاک غزه را سیراب کردند، گرامی میداریم و از خداوند متعال خواستاریم که این آتشبس بانی خیر و نیکی برای همگان باشد.