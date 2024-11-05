سیاست
3 دقیقه خواندن
هدف‌گذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری ترکیه و عربستان برای سال ۲۰۲۵
استانبول میزبان هیئت‌های تجاری ترکیه و عربستان سعودی بود. وزیر بازرگانی عربستان به اهمیت محصولات ترکیه اشاره کرد و وزیر بازرگانی ترکیه پیش‌بینی کرد که تجارت دوجانبه به ۸ میلیارد دلار برسد و هدف افزایش آن به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد.
هدف‌گذاری تجارت دوجانبه ۱۰ میلیارد دلاری ترکیه و عربستان برای سال ۲۰۲۵
همایش تجاری ترکیه و عربستان سعودی در استانبول / عکس: AA
5 نوامبر 2024

استانبول روز یکشنبه سوم اکتبر، میزبان هیئت‌های تجاری و مسئولان بازرگانی ترکیه و عربستان سعودی بود. این نشست که به‌منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور برگزار شد، توسط انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) ترتیب داده شده بود.

مجید بن عبدالله القصبی، وزیر بازرگانی عربستان سعودی، با تأکید بر نقش ویژه محصولات ساخت ترکیه در بازار عربستان، گفت: ما مسائل زیادی برای یادگیری از موفقیت و جایگاه ترکیه در بخش خدمات داریم.

در این مراسم که رهبران تجاری ترکیه و عربستان گرد هم آمده بودند، القصبی بر نیاز به فرصت‌های مشترک در بخش‌هایی مانند معدن، بهداشت و درمان و گردشگری اشاره کرد و از شرکت‌های ترکیه خواست تا به سند تحولی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان بپیوندند.

عمر پولات، وزیر بازرگانی ترکیه، نیز بر اهمیت تجارت دوجانبه تأکید کرد و اعلام نمود که تجارت متقابل ترکیه و عربستان سعودی در سال جاری از مرز ۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پولات افزود: هدف ما برای سال ۲۰۲۵ عبور از محدوده روانی ۱۰ میلیارد دلار است.

مطالب پیشنهادی

نایل اولپاک، رئیس انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه، اهداف تعیین‌شده توسط وزارت بازرگانی ترکیه را تأیید کرده و گفت: من پتانسیل افزایش این رقم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار را می‌بینم و بر لزوم سرمایه‌گذاری بیشتر در پروژه‌های مشترک، در کشورهای ثالث به‌ویژه آفریقا تأکید می‌کنم.

وی همچنین با تأکید بر اینکه توافق‌نامه‌های امضا شده در این نشست، همکاری‌های جدید را تسهیل خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: ترکیه دارای زیرساخت‌های قوی در تمامی بخش‌ها است و اصلاحات توسعه‌محور عربستان فرصت‌های قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاران ترک فراهم خواهد ساخت.

وزیر بازرگانی ترکیه با اشاره به موفقیت‌های اخیر پیمانکاران ترکیه در برنده‌شدن در اکثر مناقصات ساخت‌وساز عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳، افزود: این قراردادها ارزشی بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار دارند و امیدواریم تا پایان سال این رقم به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد.

وی همچنین مذاکرات تجارت آزاد بین ترکیه و شورای همکاری خلیج که در ماه مارس آغاز شده است را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاهد روند روبه‌جلو در این مذاکرات هستیم و انتظار می‌رود این تحولات به روابط اقتصادی متقابل بین ترکیه و عربستان سعودی شتاب بیشتری ببخشد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us