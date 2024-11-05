استانبول روز یکشنبه سوم اکتبر، میزبان هیئت‌های تجاری و مسئولان بازرگانی ترکیه و عربستان سعودی بود. این نشست که به‌منظور تقویت همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور برگزار شد، توسط انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) ترتیب داده شده بود.

مجید بن عبدالله القصبی، وزیر بازرگانی عربستان سعودی، با تأکید بر نقش ویژه محصولات ساخت ترکیه در بازار عربستان، گفت: ما مسائل زیادی برای یادگیری از موفقیت و جایگاه ترکیه در بخش خدمات داریم.

در این مراسم که رهبران تجاری ترکیه و عربستان گرد هم آمده بودند، القصبی بر نیاز به فرصت‌های مشترک در بخش‌هایی مانند معدن، بهداشت و درمان و گردشگری اشاره کرد و از شرکت‌های ترکیه خواست تا به سند تحولی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان بپیوندند.

عمر پولات، وزیر بازرگانی ترکیه، نیز بر اهمیت تجارت دوجانبه تأکید کرد و اعلام نمود که تجارت متقابل ترکیه و عربستان سعودی در سال جاری از مرز ۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پولات افزود: هدف ما برای سال ۲۰۲۵ عبور از محدوده روانی ۱۰ میلیارد دلار است.