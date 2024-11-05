استانبول روز یکشنبه سوم اکتبر، میزبان هیئتهای تجاری و مسئولان بازرگانی ترکیه و عربستان سعودی بود. این نشست که بهمنظور تقویت همکاریهای اقتصادی بین دو کشور برگزار شد، توسط انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه (DEIK) ترتیب داده شده بود.
مجید بن عبدالله القصبی، وزیر بازرگانی عربستان سعودی، با تأکید بر نقش ویژه محصولات ساخت ترکیه در بازار عربستان، گفت: ما مسائل زیادی برای یادگیری از موفقیت و جایگاه ترکیه در بخش خدمات داریم.
در این مراسم که رهبران تجاری ترکیه و عربستان گرد هم آمده بودند، القصبی بر نیاز به فرصتهای مشترک در بخشهایی مانند معدن، بهداشت و درمان و گردشگری اشاره کرد و از شرکتهای ترکیه خواست تا به سند تحولی چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان بپیوندند.
عمر پولات، وزیر بازرگانی ترکیه، نیز بر اهمیت تجارت دوجانبه تأکید کرد و اعلام نمود که تجارت متقابل ترکیه و عربستان سعودی در سال جاری از مرز ۸ میلیارد دلار عبور خواهد کرد. پولات افزود: هدف ما برای سال ۲۰۲۵ عبور از محدوده روانی ۱۰ میلیارد دلار است.
نایل اولپاک، رئیس انجمن روابط اقتصادی خارجی ترکیه، اهداف تعیینشده توسط وزارت بازرگانی ترکیه را تأیید کرده و گفت: من پتانسیل افزایش این رقم به بیش از ۱۰ میلیارد دلار را میبینم و بر لزوم سرمایهگذاری بیشتر در پروژههای مشترک، در کشورهای ثالث بهویژه آفریقا تأکید میکنم.
وی همچنین با تأکید بر اینکه توافقنامههای امضا شده در این نشست، همکاریهای جدید را تسهیل خواهد کرد، خاطرنشان ساخت: ترکیه دارای زیرساختهای قوی در تمامی بخشها است و اصلاحات توسعهمحور عربستان فرصتهای قابلتوجهی برای سرمایهگذاران ترک فراهم خواهد ساخت.
وزیر بازرگانی ترکیه با اشاره به موفقیتهای اخیر پیمانکاران ترکیه در برندهشدن در اکثر مناقصات ساختوساز عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳، افزود: این قراردادها ارزشی بالغ بر ۲.۳ میلیارد دلار دارند و امیدواریم تا پایان سال این رقم به بیش از ۳ میلیارد دلار برسد.
وی همچنین مذاکرات تجارت آزاد بین ترکیه و شورای همکاری خلیج که در ماه مارس آغاز شده است را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شاهد روند روبهجلو در این مذاکرات هستیم و انتظار میرود این تحولات به روابط اقتصادی متقابل بین ترکیه و عربستان سعودی شتاب بیشتری ببخشد.