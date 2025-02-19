سیاست
فرار نظامیان اسرائیلی از هلند
دو نظامی اسرائیلی مظنون به جنایات جنگی در غزه پس از افشای حضورشان در هلند و انتشار خبر آماده‌سازی شکایت، این کشور را ترک کردند.
نظامی اسرائیلی در کرانه باختری اشغالی / عکس: Reuters
19 فوریه 2025

بنیاد حقوق بشری هند رجب در بیانیه‌ای که در حساب رسمی خود منتشر کرد، اعلام کرد که روز گذشته دو نظامی اسرائیلی مظنون به مشارکت در جنایات جنگی در غزه که پیش‌تر وارد هلند شده بودند از این کشور فرار کرده‌اند.

یکی از این دو نظامی که وارد آمستردام شده بود، به ارتکاب جنایات جنگی متهم شده است و وکلا در حال آماده‌سازی اقدامات قانونی برای بازداشت او در هلند بودند. اما با انتشار خبر آماده‌سازی شکایت در فضای مجازی، هر دوی آن‌ها به‌سرعت خاک هلند را ترک کردند.

هارون رضا، وکیل بنیاد هند رجب، در گفت‌وگو با خبرگزاری آنادولوی ترکیه (AA) اعلام کرد: سربازان اسرائیلی پس از افشای حضورشان در شبکه‌های اجتماعی، فرار کردند.

وی افزود: پس از مشخص شدن حضور این سربازان در هلند، ما بلافاصله اسناد لازم برای آغاز روند قانونی و بازداشت آن‌ها را آماده کردیم.

رضا همچنین خاطرنشان کرد: در ژانویه گذشته نیز اتفاق مشابهی در برزیل رخ داد و باز هم سربازان اسرائیلی متهم به ارتکاب جنایات جنگی، پیش از آنکه روند قضائی علیه آن‌ها آغاز شود، این کشور را ترک کردند.

