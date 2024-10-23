سیاست
1 دقیقه خواندن
مطبوعات اسرائیل: سنوار با گلوله‌های ترکیه جنگید
رسانه‌های اسرائیلی ادعا می‌کنند که یحیی سنوار از مهمات تولیدی یک شرکت ترکیه‌ای در باغجیلار استانبول استفاده کرده است.
مطبوعات اسرائیل: سنوار با گلوله‌های ترکیه جنگید
سخنرانی شهید سنوار به مناسبت سی و پنجمین سالگرد تأسیس حماس/ عکس: AA
23 اکتبر 2024

رسانه‌های اسرائیلی اخیراً گزارشی منتشر کرده‌اند که بر اهمیت دیدار رهبران روسیه و ترکیه، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، تأکید دارد. این گزارش به گلوله‌های استفاده‌شده توسط یحیی سنوار اشاره کرده و ادعا می‌کند که این مهمات توسط یک شرکت ترکیه‌ای تولید شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه اقتصادی اسرائیلی Globes، سنوار از مهمات تولیدی یک شرکت مستقر در باغجیلار استانبول استفاده می‌کرده است. این روزنامه برای تأیید ادعای خود، تصاویری منتشر کرده که به‌گفته‌ی آن‌ها، اشیای متعلق به یحیی سنوار را نشان می‌دهد.

مطالب پیشنهادی

 

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us