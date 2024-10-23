رسانه‌های اسرائیلی اخیراً گزارشی منتشر کرده‌اند که بر اهمیت دیدار رهبران روسیه و ترکیه، ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان، تأکید دارد. این گزارش به گلوله‌های استفاده‌شده توسط یحیی سنوار اشاره کرده و ادعا می‌کند که این مهمات توسط یک شرکت ترکیه‌ای تولید شده‌اند.

بر اساس اطلاعات منتشرشده در روزنامه اقتصادی اسرائیلی Globes، سنوار از مهمات تولیدی یک شرکت مستقر در باغجیلار استانبول استفاده می‌کرده است. این روزنامه برای تأیید ادعای خود، تصاویری منتشر کرده که به‌گفته‌ی آن‌ها، اشیای متعلق به یحیی سنوار را نشان می‌دهد.