سیاست
2 دقیقه خواندن
حماس از حمایت کشورهای حامی فلسطین در توافق آتش‌بس قدردانی کرد
معاون رئیس دفتر سیاسی حماس با قدردانی از کشورهای حامی فلسطین در جریان توافق آتش‌بس و تبادل اسرا، این حمایت‌ها را عاملی مهم در تقویت مقاومت فلسطین دانست و بر لزوم ادامه این پشتیبانی‌ها تأکید کرد.
حماس از حمایت کشورهای حامی فلسطین در توافق آتش‌بس قدردانی کرد
راهپیمایی ده‌‌ها هزار نفری مردم استانبول در حمایت از فلسطین / عکس: AA
16 ژانویه 2025

در پی توافق آتش‌بس میان حماس و اسرائیل که پس از ماه‌ها کشتار شدید در غزه به‌دست آمد، خلیل الحیه، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، طی پیامی از کشورهایی که از مقاومت فلسطین حمایت کردند، قدردانی کرد.

وی در پیام خود تصریح کرد: ما مواضع شرافتمندانه تمامی کشورهایی که از ما حمایت کردند، به‌ویژه برادران و خواهرانمان در ترکیه، آفریقای جنوبی، الجزایر، روسیه، چین، مالزی و اندونزی را هرگز فراموش نخواهیم کرد.

این توافق آتش‌بس که پس از میانجی‌گری کشورهای قطر و مصر و با همراهی تلاش‌های بین‌المللی به‌دست آمد، علاوه بر توقف حملات نظامی، شامل تبادل اسرا و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه است.

مطالب پیشنهادی

طی ماه‌های گذشته، حملات سنگین اسرائیل به غزه منجر به کشته و زخمی شدن هزاران فلسطینی و تخریب گسترده زیرساخت‌های این منطقه شد. در این میان، مقاومت مردم و گروه‌های فلسطینی بار دیگر حمایت جهانی را به خود جلب کرد.

الحیه همچنین بر ضرورت حفظ اتحاد و تقویت تلاش‌های بین‌المللی نیز تاکید کرد.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us