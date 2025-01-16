در پی توافق آتشبس میان حماس و اسرائیل که پس از ماهها کشتار شدید در غزه بهدست آمد، خلیل الحیه، معاون رئیس دفتر سیاسی حماس، طی پیامی از کشورهایی که از مقاومت فلسطین حمایت کردند، قدردانی کرد.
وی در پیام خود تصریح کرد: ما مواضع شرافتمندانه تمامی کشورهایی که از ما حمایت کردند، بهویژه برادران و خواهرانمان در ترکیه، آفریقای جنوبی، الجزایر، روسیه، چین، مالزی و اندونزی را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
این توافق آتشبس که پس از میانجیگری کشورهای قطر و مصر و با همراهی تلاشهای بینالمللی بهدست آمد، علاوه بر توقف حملات نظامی، شامل تبادل اسرا و فراهم شدن امکان ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه است.
طی ماههای گذشته، حملات سنگین اسرائیل به غزه منجر به کشته و زخمی شدن هزاران فلسطینی و تخریب گسترده زیرساختهای این منطقه شد. در این میان، مقاومت مردم و گروههای فلسطینی بار دیگر حمایت جهانی را به خود جلب کرد.
الحیه همچنین بر ضرورت حفظ اتحاد و تقویت تلاشهای بینالمللی نیز تاکید کرد.