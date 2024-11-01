رشد مبادلات تجاری ایران و افغانستان، نشاندهنده جایگاه کلیدی مرز دوغارون بهعنوان گذرگاه اقتصادی اصلی میان دو کشور و یکی از قطبهای تجاری مهم در شرق ایران است. مرز دوغارون در مسیر توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان، نقش بسزایی در تسهیل ترانزیت کالا و تردد قانونی ایفا میکند.
آمارها نشان میدهد که روزانه حدود ۱۲۰۰ کامیون از این مرز عبور میکنند و بیش از ۳۰۰۰ مسافر، راننده و بازرگان از دو کشور از طریق این گذرگاه وارد و خارج میشوند. این میزان تردد در نهایت به بیش از یک میلیون عبور و مرور قانونی در سال میرسد که نیاز به توسعه و تقویت زیرساختهای مرزی و ارتقای تسهیلات ترانزیتی و تجاری را دوچندان کرده است.
دوغارون بهعنوان یکی از شریانهای اقتصادی حیاتی بین ایران و افغانستان، امکان دسترسی به بازارهای گستردهتر و ایجاد فرصتهای بیشتر در حوزه صادرات و واردات را فراهم کرده است. مسئولان بر اهمیت این مرز بهعنوان یکی از مبادی اصلی تجاری شرق کشور تأکید داشته و بهضرورت گسترش همکاریها و تسهیل تبادلات تجاری برای ارتقای سطح روابط اقتصادی میان دو کشور اشاره کردهاند.
تقویت زیرساختهای این مرز، ضمن تسهیل فرایند عبور کالا و مسافر، میتواند به رونق اقتصادی مناطق مرزی و بهبود شرایط تجاری و بازرگانی هر دو کشور کمک کند.