ارتش اسرائیل سه حمله هوایی به منطقه البقاع در شرق لبنان انجام داد که در نتیجه آن مناطقی در شهرستان بعلبک هدف قرار گرفتند.
حملات هوایی اسرائیل به شرق لبنان
انفجار بزرگ از سوی اسرائیل در لبنان / عکس : AA
17 فوریه 2025

ارتش اسرائیل سه حمله هوایی به منطقه البقاع در شرق لبنان انجام داد که به گزارش خبرگزاری رسمی لبنان  (NNA)، دو حمله هوایی به منطقه حربتا در شهرستان بعلبک و یک حمله دیگر به منطقه حلبتا انجام شده است.

هنوز اطلاعاتی درباره تلفات جانی یا تعداد مجروحان این حملات منتشر نشده است.

ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات علیه یک پایگاه نظامی انجام شده که ادعا می‌شود متعلق به حزب‌الله بوده است.

در این بیانیه آمده است: بخش نظامی مستقر در این منطقه، توافق میان اسرائیل و لبنان را نقض کرده است.

لبنان و اسرائیل در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به توافق آتش‌بس دست یافتند. بر اساس این توافق، ارتش اسرائیل موظف بود ظرف ۶۰ روز از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج شود.

با این حال، اسرائیل با این ادعا که ارتش لبنان هنوز به‌طور کامل در مناطق جنوبی مستقر نشده است، این روند را تا ۱۸ فوریه تمدید کرد.

در حالی که لبنان بر اجرای کامل توافق تأکید دارد، اسرائیل اعلام کرده است که قصد دارد نیروهای خود را در پنج منطقه مستقر کند، اقدامی که با مخالفت مقامات لبنانی روبه‌رو شده است.

از زمان اجرای توافق آتش‌بس در ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴، ارتش اسرائیل بارها این توافق را نقض کرده است. در نتیجه این حملات، تاکنون ۷۳ نفر جان خود را از دست داده و ۲۶۵ نفر مجروح شده‌اند.

