لبنان و اسرائیل در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به توافق آتش‌بس دست یافتند که بر اساس آن، ارتش اسرائیل باید ظرف ۶۰ روز از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج می‌شد.

بااین‌حال، اسرائیل با این ادعا که ارتش لبنان هنوز کنترل کامل مناطق جنوبی را به دست نگرفته، مدت اشغال را تا ۱۸ فوریه تمدید کرد.

در پی حملات و اشغالگری اسرائیل، هزاران شهروند لبنانی از شهرها و روستاهای مرزی آواره شدند. روز گذشته، ارتش لبنان در ۱۱ منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی از آن‌ها خارج شده بودند، مستقر شد و کنترل این مناطق را به دست گرفت.

با وجود خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق، این کشور اعلام کرده است که اشغال پنج نقطه در مرز لبنان را همچنان حفظ خواهد کرد.

در همین راستا، سازمان ملل تأکید کرده که اسرائیل روند خروج خود از لبنان را به تأخیر انداخته و بر اساس توافق آتش‌بس و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، باید به طور کامل از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند.