رئیس‌جمهور لبنان: استقرار ثبات در جنوب لبنان مستلزم پایان اشغالگری اسرائیل است
رئیس‌جمهور لبنان، در گفت‌وگو با مشاور امنیت ملی کاخ سفید، بر لزوم پایان اشغالگری اسرائیل در جنوب این کشور تأکید کرد.
ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان / عکس: AA
20 فوریه 2025

ژوزف عون، رئیس‌جمهور لبنان، در جریان گفت‌وگو تلفنی با مشاور امنیت ملی کاخ سفید، مایک والتز، بر لزوم پایان اشغالگری اسرائیل در جنوب این کشور تأکید کرد.

بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی ریاست‌جمهوری لبنان، عون در این تماس تلفنی خواستار اجرای کامل قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت سازمان ملل و توافق آتش‌بس شد.

وی با اشاره به اهمیت خروج نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، بیان داشت: استقرار ثبات در جنوب لبنان مستلزم پایان اشغالگری اسرائیل است.

عون در ادامه این گفت‌وگو همچنین خواستار تسریع در روند بازگرداندن شهروندان لبنانی شد که در بازداشت اسرائیل قرار دارند.

مایک والتز، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در این تماس تلفنی ضمن اشاره به عملکرد موفق ارتش لبنان در استقرار نیروهای خود در مناطقی که اسرائیل از آن‌ها عقب‌نشینی کرده، تأکید کرد: آمریکا مصمم است تا در راستای برقراری آتش‌بس و حل مشکلات از طریق دیپلماسی با لبنان همکاری کند.

لبنان و اسرائیل در تاریخ ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ به توافق آتش‌بس دست یافتند که بر اساس آن، ارتش اسرائیل باید ظرف ۶۰ روز از مناطق اشغالی در جنوب لبنان خارج می‌شد.

بااین‌حال، اسرائیل با این ادعا که ارتش لبنان هنوز کنترل کامل مناطق جنوبی را به دست نگرفته، مدت اشغال را تا ۱۸ فوریه تمدید کرد.

در پی حملات و اشغالگری اسرائیل، هزاران شهروند لبنانی از شهرها و روستاهای مرزی آواره شدند. روز گذشته، ارتش لبنان در ۱۱ منطقه‌ای که نیروهای اسرائیلی از آن‌ها خارج شده بودند، مستقر شد و کنترل این مناطق را به دست گرفت.

با وجود خروج نیروهای اسرائیلی از برخی مناطق، این کشور اعلام کرده است که اشغال پنج نقطه در مرز لبنان را همچنان حفظ خواهد کرد.

در همین راستا، سازمان ملل تأکید کرده که اسرائیل روند خروج خود از لبنان را به تأخیر انداخته و بر اساس توافق آتش‌بس و قطعنامه ۱۷۰۱ شورای امنیت، باید به طور کامل از جنوب لبنان عقب‌نشینی کند.

