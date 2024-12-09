رغید احمد الططری خلبان سابق نیروی هوایی سوریه که از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی جهان شناخته می‌شود، پس از گذراندن ۴۳ سال در زندان‌های سوریه آزاد شد. او در سال ۱۹۸۱، در سن ۲۷ سالگی، به اتهام پنهان کردن اطلاعات درباره فرار یکی از همکارانش که با یک جت جنگنده به اردن گریخته بود، دستگیر شد.

الططری پس از دو سال زندان انفرادی در زندان مزه، به زندان بدنام تدمر (پالمیرا) منتقل شد و تا سال ۲۰۰۰ در آنجا ماند. سپس به زندان صیدنایا، دیگر زندان بدنام سوریه، و در نهایت در سال ۲۰۱۱ به زندان مرکزی عدرا در دمشق منتقل شد. دادگاه نظامی او تنها یک دقیقه به طول انجامید و حکم حبس ابد برایش صادر شد.

الططری در طول دوران زندان به هنرمندی و مجسمه‌سازی روی آورد و با استفاده از موادی ساده مانند خرده‌های نان، شکر و هسته‌های زیتون، آثار هنری خلق کرد. او همچنین مسابقات شطرنجی در میان زندانیان برگزار می‌کرد و مهره‌های شطرنج را با خمیر نان می‌ساخت.