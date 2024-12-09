سیاست
مسن‌ترین زندانی سیاسی سوریه پس از ۴۳ سال زندان آزاد شد
رغید احمد الططری خلبان سابق نیروی هوایی سوریه پس از گذراندن ۴۳ سال حبس در زندان‌های این کشور سرانجام با فروپاشی رژیم اسد، آزاد شد.
رغید احمد الططری خلبان سابق نیروی هوایی سوریه / عکس: TRT
9 دسامبر 2024

رغید احمد الططری خلبان سابق نیروی هوایی سوریه که از سوی فعالان حقوق بشر به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی جهان شناخته می‌شود، پس از گذراندن ۴۳ سال در زندان‌های سوریه آزاد شد. او در سال ۱۹۸۱، در سن ۲۷ سالگی، به اتهام پنهان کردن اطلاعات درباره فرار یکی از همکارانش که با یک جت جنگنده به اردن گریخته بود، دستگیر شد.

الططری پس از دو سال زندان انفرادی در زندان مزه، به زندان بدنام تدمر (پالمیرا) منتقل شد و تا سال ۲۰۰۰ در آنجا ماند. سپس به زندان صیدنایا، دیگر زندان بدنام سوریه، و در نهایت در سال ۲۰۱۱ به زندان مرکزی عدرا در دمشق منتقل شد. دادگاه نظامی او تنها یک دقیقه به طول انجامید و حکم حبس ابد برایش صادر شد.

الططری در طول دوران زندان به هنرمندی و مجسمه‌سازی روی آورد و با استفاده از موادی ساده مانند خرده‌های نان، شکر و هسته‌های زیتون، آثار هنری خلق کرد. او همچنین مسابقات شطرنجی در میان زندانیان برگزار می‌کرد و مهره‌های شطرنج را با خمیر نان می‌ساخت.

وائل، پسر الططری که اکنون بیش از ۴۰ سال دارد، یادآوری می‌کند که در کودکی مادرش به او می‌گفت پدرش به سفری طولانی رفته است. او می‌گوید: هر بار که فردی ناشناس را می‌دیدم که تنها راه می‌رود، فکر می‌کردم شاید این پدرم باشد، اما هیچ‌وقت چنین اتفاقی نمی‌افتاد. بعد از چند سال، این وضعیت غیرقابل تحمل شد و من دیگر این کار را نکردم.

در طول سال‌ها، روایت‌های مختلفی درباره بازداشت الططری منتشر شده است، از جمله ادعاهایی مبنی بر اینکه او به دلیل سرپیچی از بمباران شهر حما در سوریه یا عدم گزارش فرار همکارانش بازداشت شده است. سازمان حقوق بشری The Syrian Campaign که پرونده او را بررسی کرده است، تأیید کرده که الططری مسن‌ترین زندانی سیاسی در سوریه بوده است.

پس از فروپاشی رژیم اسد در هشتم دسامبر سال‌جاری، هزاران زندانی از زندان‌های مختلف سوریه آزاد شدند. این زندانیان شامل زنان، مردان و کودکان بودند که بسیاری از آن‌ها در اعتراضات مردمی بازداشت شده بودند.

