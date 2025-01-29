سازمان اطلاعات ملی ترکیه (میت) با انجام عملیاتی هدفمند و موفق در سوریه، سوزدار عفرین با نام سازمانی شیراز عمر، یکی از سرکردگان گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ را از پای درآورد.
این تروریست که در بخش مالی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ فعالیت میکرد، در فهرست اهداف سازمان میت قرار داشت.
با تلاشهای اطلاعاتی میت در منطقه، مکان دقیق سوزدار عفرین شناسایی و او به طور پیوسته تحت تعقیب قرار گرفت. نیروهای میت پس از انجام یک عملیات دقیق در زمان مناسب، در جاده رومیلان-مالکیه در سوریه، او را از پای درآوردند.
سوزدار عفرین که از سال ۲۰۱۲ به این گروه تروریستی پیوسته بود، ابتدا در «دبیرخانه خودخوانده روژآوا» تحت نظر گروه مشغول به فعالیت شد. پس از مدتی، او به قندیل عراق منتقل و سپس به سوریه رفت، جایی که در مناطق عینالعرب، حسکه و مالکیه به فعالیتهای تروریستی ادامه داد.
در یک مقطع زمانی، بهعنوان سخنگوی ساختار زنان پ.ک.ک/ی.پ.ژ شناخته میشد و درنهایت بهعنوان یکی از سرکردگان بخش مالی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به فعالیت تروریستی خود ادامه داد.