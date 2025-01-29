سوزدار عفرین که از سال ۲۰۱۲ به این گروه تروریستی پیوسته بود، ابتدا در «دبیرخانه خودخوانده روژآوا» تحت نظر گروه مشغول به فعالیت شد. پس از مدتی، او به قندیل عراق منتقل و سپس به سوریه رفت، جایی که در مناطق عین‌العرب، حسکه و مالکیه به فعالیت‌های تروریستی ادامه داد.

در یک مقطع زمانی، به‌عنوان سخنگوی ساختار زنان پ.ک.ک/ی.پ.ژ شناخته می‌شد و درنهایت به‌عنوان یکی از سرکردگان بخش مالی گروه تروریستی پ.ک.ک/ی.پ.گ به فعالیت تروریستی خود ادامه داد.