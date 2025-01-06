سازمان مبارزه با تبعیض سوئد (DO) پس از بررسی شکایتی که فاطمه زهرا. س، دانشجوی ترک در دانشگاه ابن خلدون استانبول، ثبت کرده بود، دانشگاه استکهلم را به دلیل رد درخواست کارآموزی او به دلیل مخالفت ترکیه با عضویت سوئد در ناتو محکوم کرد. این سازمان اعلام کرد که اقدام دانشگاه نقض قوانین ضد تبعیض سوئد بوده و آن‌ها باید از هرگونه تبعیضی خودداری می‌کردند.

فاطمه زهرا. س، دانشجوی سال سوم روانشناسی در دانشگاه ابن خلدون، برای شرکت در برنامه تبادل دانشجویی اراسموس‌پلاس بین ترکیه و اتحادیه اروپا، درخواست کارآموزی در دانشگاه استکهلم ارسال کرده بود. اما پروفسور پر کارلبریگ که مسئول پروژه تحقیقاتی موردنظر بود، در پاسخ به درخواست او نوشت که به دلیل مخالفت ترکیه با عضویت سوئد در ناتو، قادر به پذیرش وی نیست. کارلبریگ در ایمیل خود اظهار کرده بود که این مسأله مانع از پذیرش فاطمه زهرا می‌شود.