تقدیر وزیر فلسطینی از حمایت‌های ترکیه و تأکید بر گسترش همکاری‌ها
وزیر حکمرانی محلی فلسطین، در دیدار با سرکنسول ترکیه در این کشور از حمایت‌های ترکیه تقدیر و بر گسترش زمینه‌های همکاری مشترک بین دو کشور تأکید نمود.
پرچم ترکیه فلسطین در جریان تجمعات حمایتی از مردم غزه در استانبول / عکس: AA
14 ژانویه 2025

وزارت حکمرانی محلی (شهرداری ها) فلسطین، طی بیانیه‌ای اعلام کرد، در جریان دیدار روز دوشنبه سامی احمد عارف حجاوی، وزیر حکمرانی محلی فلسطین با سرکنسول ترکیه در این کشور، طرفین بر اهمیت حمایت ترکیه از مردم فلسطین در زمینه‌های مختلف حیاتی تأکید کردند.

حجاوی در این دیدار با اشاره به ضرورت تقویت روابط خواهرخواندگی بین شهرداری‌های فلسطین و ترکیه، به بهره‌گیری از تجربیات مشترک و گسترش زمینه‌های همکاری به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت شهری، توانمندسازی و تأمین تجهیزات و امکانات تأکید کرد.

وزیر حکمرانی محلی فلسطین، سرکنسول ترکیه را در جریان برنامه‌های فلسطین برای فعالیت در غزه بلافاصله پس از توقف حمله‌های اسرائیل و تلاش‌های دولت در زمینه کمک‌های بشردوستانه و تأمین مواد اساسی قرار داد.

وی همچنین برنامه‌های ابتکاری جدیدی برای توسعه اقتصادی فلسطین جهت بهبود کیفیت خدمات عمومی، تلاش‌ها برای یکپارچه‌سازی نهادهای بین دو بخش کشور (غزه و کرانه باختری) و بازگرداندن خدمات دولتی پس از پایان جنگ را تشریح کرد.

حجاوی به تلاش‌های مستمر وزارت حکمرانی محلی فلسطین برای جذب و تأمین حمایت مالی فوری به نفع شهرداری‌های غزه اشاره کرد و گفت: این تلاش‌ها به دلیل خسارات شدید و تخریب گسترده‌ای که به زیرساخت‌ها، تأسیسات عمومی، شبکه‌های آب، برق، فاضلاب، مخابرات و سایر بخش‌ها وارد شده است، ضروری است.

از آغاز حملات اسرائیل به غزه و وخامت اوضاع انسانی در این منطقه، ترکیه و چندین کشور دیگر سریعاً کمک‌های بشردوستانه خود را به فرودگاه العریش مصر ارسال کردند تا این کمک‌ها به منطقه محاصره‌شده غزه منتقل شود؛ بااین‌حال، اسرائیل تاکنون مانع رسیدن بخش عمده‌ای از این کمک‌ها شده است.

