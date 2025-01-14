وزارت حکمرانی محلی (شهرداری ها) فلسطین، طی بیانیه‌ای اعلام کرد، در جریان دیدار روز دوشنبه سامی احمد عارف حجاوی، وزیر حکمرانی محلی فلسطین با سرکنسول ترکیه در این کشور، طرفین بر اهمیت حمایت ترکیه از مردم فلسطین در زمینه‌های مختلف حیاتی تأکید کردند.

حجاوی در این دیدار با اشاره به ضرورت تقویت روابط خواهرخواندگی بین شهرداری‌های فلسطین و ترکیه، به بهره‌گیری از تجربیات مشترک و گسترش زمینه‌های همکاری به‌ویژه در حوزه‌های مدیریت شهری، توانمندسازی و تأمین تجهیزات و امکانات تأکید کرد.

وزیر حکمرانی محلی فلسطین، سرکنسول ترکیه را در جریان برنامه‌های فلسطین برای فعالیت در غزه بلافاصله پس از توقف حمله‌های اسرائیل و تلاش‌های دولت در زمینه کمک‌های بشردوستانه و تأمین مواد اساسی قرار داد.