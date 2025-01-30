بر اساس اطلاعیه منتشرشده، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) که از ابتدای بحران نقش میانجی و تسهیل‌گر را ایفا کرده است، با هماهنگی وزارت امور خارجه ترکیه و دستور مستقیم رئیس‌جمهور ترکیه، در روند آزادی زندانی‌های تایلندی مشارکت داشته است.

در اطلاعیه‌ منتشر شده، آمده است که برای پایان دادن به حملات اسرائیل به غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ هزار کشته و بیش از ۱۰۰ هزار زخمی بر جای گذاشته است، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ توافقی میان حماس و اسرائیل به امضا رسید.

این توافق شامل مبادله اسرا و زندانیان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه، خروج تدریجی ارتش اسرائیل از این منطقه، بازگشت آوارگان فلسطینی به خانه‌هایشان و آغاز بازسازی غزه بوده است.

بر اساس سیاست‌های رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که اهمیت ویژه‌ای برای مسئله فلسطین قائل هستند، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) از ابتدای بحران، با هماهنگی وزارت امور خارجه ترکیه، نقش میانجی و تسهیل‌گر را بر عهده داشته است و از طریق دیپلماسی اطلاعاتی فعال، تلاش‌های گسترده‌ای برای برقراری آتش‌بس انجام داده است.