بر اساس اطلاعیه منتشرشده، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) که از ابتدای بحران نقش میانجی و تسهیلگر را ایفا کرده است، با هماهنگی وزارت امور خارجه ترکیه و دستور مستقیم رئیسجمهور ترکیه، در روند آزادی زندانیهای تایلندی مشارکت داشته است.
در اطلاعیه منتشر شده، آمده است که برای پایان دادن به حملات اسرائیل به غزه که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ آغاز شده و تاکنون حدود ۵۰ هزار کشته و بیش از ۱۰۰ هزار زخمی بر جای گذاشته است، در تاریخ ۱۳ ژانویه ۲۰۲۵ توافقی میان حماس و اسرائیل به امضا رسید.
این توافق شامل مبادله اسرا و زندانیان، ارسال کمکهای بشردوستانه به غزه، خروج تدریجی ارتش اسرائیل از این منطقه، بازگشت آوارگان فلسطینی به خانههایشان و آغاز بازسازی غزه بوده است.
بر اساس سیاستهای رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه که اهمیت ویژهای برای مسئله فلسطین قائل هستند، سازمان اطلاعات ملی ترکیه (MİT) از ابتدای بحران، با هماهنگی وزارت امور خارجه ترکیه، نقش میانجی و تسهیلگر را بر عهده داشته است و از طریق دیپلماسی اطلاعاتی فعال، تلاشهای گستردهای برای برقراری آتشبس انجام داده است.
علاوه بر این، سازمان اطلاعات ملی ترکیه در تخلیه مجروحان و بیماران از غزه در کنار شهروندان ترکیه نیز نقش مؤثری ایفا کرده است و در پاسخ به درخواستهای بینالمللی، برای آزادسازی برخی زندانیان خارجی نیز اقدام به میانجیگری نموده است.
بر اساس دستور رئیسجمهور ترکیه، این سازمان از ابتدای بحران، با مقامات تایلند در ارتباط بوده و برای آزادی زندانیان تایلندی با حماس مذاکراتی انجام داده است.
در نتیجه تلاشهای دیپلماتیک سازمان اطلاعات ملی ترکیه، پنج زندانی تایلندی در تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۵ آزاد شدند.