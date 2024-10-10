سیاست
2 دقیقه خواندن
سناتور آمریکایی به فرانسه: برداشت شما از مسئله اسرائیل کاملاً اشتباه است
لیندسی گراهام، سناتور آمریکایی، در دیدار با بنیامین نتانیاهو تأکید کرد که برداشت فرانسه از مسئله اسرائیل کاملاً اشتباه است و بر ضرورت افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به این کشور تأکید کرد. این اظهارات در شرایطی مطرح شد که حملات اسرائیل به غزه در یک سال گذشته هزاران فلسطینی را کشته و جمعیت زیادی را آواره کرده است.
سناتور آمریکایی به فرانسه: برداشت شما از مسئله اسرائیل کاملاً اشتباه است
سناتورهای آمریکایی ریچارد بلومنتال و لیندسی گراهام در کنفرانس مطبوعاتی در اورشلیم/ عکس: Reuters
10 اکتبر 2024

در دیدار سناتورهای آمریکایی با نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، بر ضرورت افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأکید کرده است. وی با اشاره به این‌که اسرائیل در حال جنگیدن برای حفاظت از منافع ایالات متحده است، گفت که دولت آمریکا در زمینه نیازهای نظامی اسرائیل تاکنون هیچ تلاشی را دریغ نکرده و ازاین‌پس نیز نخواهد کرد.

این اظهارات در پی انتقاد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از سیاست‌های اسرائیل و درخواست او برای تحریم تسلیحاتی این کشور مطرح شد که با واکنش تند نتانیاهو مواجه گردید. سناتور گراهام با تأکید بر این موضوع اشاره کرد که کسانی که به دنبال نابودی اسرائیل هستند، در واقع قصد نابودی کشورهای دیگری مانند فرانسه را نیز دارند.

لیندسی گراهام همچنین گفت: به همکارانم در فرانسه گفتم که برداشت شما از این مسئله کاملاً اشتباه است.

مطالب پیشنهادی

لیندسی گراهام، در ادامه گفت: اگر ایران به بمب اتمی دست پیدا کند چه کسی هدف خواهد بود، ما، اسرائیل یا عربستان سعودی؟ ما نباید هرگز اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد.

این اظهارت درحالی صورت می‌گیرد که طی یک سال گذشته، حملات اسرائیل به غزه باعث کشته‌شدن حداقل ۴۱ هزار و ۹۰۹ فلسطینی، شامل کودکان و زنان، و زخمی‌شدن ۹۷ هزار و ۱۰۰ نفر گردیده است. این حملات سبب آوارگی گسترده در میان جمعیت غزه شده و آن‌ها با مشکلات حادی در زمینه تأمین غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. علاوه بر این، از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی نیز جان خود را از دست داده و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر آواره شده‌اند.

اکسپلور
اولین هواپیمای آمبولانس ترکیه به اسکوپیه مقدونیه شمالی رسید تا مجروحان آتش‌سوزی را منتقل کند
ترکیه در سال ۲۰۲۴ نیز پنجمین شریک تجاری بزرگ اتحادیه اروپا شد
انتقادات چین نسبت به معامله فروش بنادر پاناما به بلک‌راک
اردوغان و ترامپ در تماسی تلفنی درباره مسائل دوجانبه و منطقه‌ای تبادل نظر کردند
سخنگوی وزارت خارجه ایران: ادعاهای گروه هفت بی‌اساس و تحریف آشکار واقعیت است
ژوزف عون: ثبات لبنان با ادامه تنش‌ها در مرز جنوبی امکان‌پذیر نیست
نماینده ویژه آمریکا در امور اوکراین توسط ترامپ منصوب شد
ترامپ دستور تعدیل نیرو و کاهش بودجه رسانه‌های تحت حمایت مالی آمریکا را صادر کرد
دفتر سیاسی حوثی‌های یمن: حملات آمریکا و بریتانیا بی‌پاسخ نخواهد ماند
وزارت امور خارجه ترکیه: اسلام‌هراسی تهدیدی برای صلح جهانی است
افغانستان دارای بالاترین آمار مرگ و میر مادران در جهان است
استقبال دبیرکل سازمان ملل متحد از پیشرفت توافقات بین آذربایجان و ارمنستان
رئیس‌جمهور قزاقستان: با دولتی قوی و ملتی آگاه، به استقبال تغییرات جهانی پیش‌ رو می‌رویم
عراق پیشنهاد تأسیس «شورای همکاری» با سوریه را برای مبارزه با تروریسم ارائه داد
هیئت حماس برای پیگیری تحولات آتش‌بس عازم قاهره شد
نگاهی اجمالی به TRT Global بیندازید. نظرات خود را به اشتراک بگذارید!
Contact us