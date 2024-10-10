در دیدار سناتورهای آمریکایی با نخستوزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، بر ضرورت افزایش کمکهای نظامی آمریکا به اسرائیل تأکید کرده است. وی با اشاره به اینکه اسرائیل در حال جنگیدن برای حفاظت از منافع ایالات متحده است، گفت که دولت آمریکا در زمینه نیازهای نظامی اسرائیل تاکنون هیچ تلاشی را دریغ نکرده و ازاینپس نیز نخواهد کرد.
این اظهارات در پی انتقاد امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، از سیاستهای اسرائیل و درخواست او برای تحریم تسلیحاتی این کشور مطرح شد که با واکنش تند نتانیاهو مواجه گردید. سناتور گراهام با تأکید بر این موضوع اشاره کرد که کسانی که به دنبال نابودی اسرائیل هستند، در واقع قصد نابودی کشورهای دیگری مانند فرانسه را نیز دارند.
لیندسی گراهام همچنین گفت: به همکارانم در فرانسه گفتم که برداشت شما از این مسئله کاملاً اشتباه است.
لیندسی گراهام، در ادامه گفت: اگر ایران به بمب اتمی دست پیدا کند چه کسی هدف خواهد بود، ما، اسرائیل یا عربستان سعودی؟ ما نباید هرگز اجازه دهیم چنین اتفاقی بیفتد.
این اظهارت درحالی صورت میگیرد که طی یک سال گذشته، حملات اسرائیل به غزه باعث کشتهشدن حداقل ۴۱ هزار و ۹۰۹ فلسطینی، شامل کودکان و زنان، و زخمیشدن ۹۷ هزار و ۱۰۰ نفر گردیده است. این حملات سبب آوارگی گسترده در میان جمعیت غزه شده و آنها با مشکلات حادی در زمینه تأمین غذا، آب سالم و دارو مواجه هستند. علاوه بر این، از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون، بیش از ۲,۰۰۰ لبنانی نیز جان خود را از دست داده و حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر دیگر آواره شدهاند.