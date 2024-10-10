در دیدار سناتورهای آمریکایی با نخست‌وزیر اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، لیندسی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه، بر ضرورت افزایش کمک‌های نظامی آمریکا به اسرائیل تأکید کرده است. وی با اشاره به این‌که اسرائیل در حال جنگیدن برای حفاظت از منافع ایالات متحده است، گفت که دولت آمریکا در زمینه نیازهای نظامی اسرائیل تاکنون هیچ تلاشی را دریغ نکرده و ازاین‌پس نیز نخواهد کرد.

این اظهارات در پی انتقاد امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، از سیاست‌های اسرائیل و درخواست او برای تحریم تسلیحاتی این کشور مطرح شد که با واکنش تند نتانیاهو مواجه گردید. سناتور گراهام با تأکید بر این موضوع اشاره کرد که کسانی که به دنبال نابودی اسرائیل هستند، در واقع قصد نابودی کشورهای دیگری مانند فرانسه را نیز دارند.

لیندسی گراهام همچنین گفت: به همکارانم در فرانسه گفتم که برداشت شما از این مسئله کاملاً اشتباه است.